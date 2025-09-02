Estas son las 32 carreras con vacantes en la ULPGC, cinco más que el curso pasado Entre las titulaciones con sitio para estudiantado de nuevo ingreso están doce ingenierías y cuatro dobles grados

La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria ha publicado la relación de titulaciones oficiales de grado que disponen de plazas vacantes para los estudiantes de nuevo ingreso en el curso 2025-26 que hayan realizado la preinscripción ordinaria y no hayan obtenido plaza en las asignaciones anteriores o que hayan realizado la PAU en la convocatoria extraordinaria del curso actual.

Se trata de 32 carreras, cinco más que en el curso pasado. El listado incluye también aquellas titulaciones que podrían tener vacantes durante el proceso de asignación de plazas que finaliza el 15 de octubre, informa la ULPGC en un comunicado.

Entre las carreras con vacantes se encuentran doce ingenierías y cuatro dobles grados. También otras como Historia, ADE o Derecho que sí suelen tener siempre sitio en septiembre para el estudiantado de nuevo ingreso.

Las ingenierías con vacantes son los grados en Ciencias e Ingeniería de Datos; Ingeniería Civil; Ingeniería Eléctrica; Ingeniería Electrónica Industrial y Automática; Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo de Productos; Ingeniería en Organización Industrial; Tecnología Naval; Tecnologías de la Telecomunicación; Informática; Ingeniería Mecánica; Ingeniería Química; e Ingeniería Química Industrial.

Los dobles grados son Administración y Dirección de Empresas y Derecho; Traducción e Interpretación: Inglés-Alemán y Turismo; Ingeniería en Organización Industrial y en Administración y Dirección de Empresas; y el de Administración y Dirección de Empresas y Turismo.

El resto de grados con vacantes de primer curso en la universidad grancanaria son: Administración y Dirección de Empresas; Derecho; Economía; Geografía y Ordenación del Territorio; Relaciones Laborales y Recursos Humanos; Relaciones Laborales y Recursos Humanos (No Presencial); Seguridad y Control de Riesgos (No Presencial); Trabajo Social; Trabajo Social (No Presencial); Turismo (Gran Canaria); Turismo (Lanzarote); Historia; Lengua Española y Literaturas Hispánicas; Lenguas Modernas; Traducción e interpretación: Inglés-francés; Traducción e interpretación: Inglés-alemán; Arquitectura; y Ciencias del Mar.

La ULPGC destaca en el comunicado que las personas que realizaron la preinscripción ordinaria y deseen adaptarse a la oferta de vacantes, deberán remitir del 2 al 4 de septiembre el formulario disponible en la web (https://www.ulpgc.es/acceso/preinscripcion1).

Tanto para el alumnado de la fase ordinaria como para los que realizaron la preinscripción fuera de plazo, el miércoles 5 de septiembre se publicará la asignación de plazas, que contará con un plazo de matrícula del 5 al 10 de septiembre. Tanto la consulta como la matrícula se realizan online, a través de la web https://www.ulpgc.es/acceso/preinscripcion1.

El alumnado universitario de continuidad, es decir de segundo curso en adelante, de titulaciones de grado y máster podrán formalizar su matrícula hasta el 9 de septiembre.