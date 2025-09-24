Campus de viviendas modulares para alojar a los universitarios canarios El Parlamento canario aprueba una proposición no de ley que insta al Gobierno a crear más plazas con contenedores

Efe Santa Cruz de Tenerife Miércoles, 24 de septiembre 2025, 19:15 | Actualizado 19:41h. Comenta Compartir

El pleno del Parlamento de Canarias aprobó este miércoles por unanimidad una proposición no de ley promovida por CC en la que se insta al ejecutivo regional a diseñar e implementar, en colaboración con las dos universidades públicas de Canarias, campus modulares para estudiantes.

En el texto definitivo, al que se han incorporado aportaciones del PSOE y se han rechazado, en cambio, las propuestas por Vox, que pedía «prioridad para los nacionales», se solicita asimismo que se establezcan planes plurianuales, objetivos de construcción, indicadores de impacto y mecanismos de coordinación con las universidades. Todo ello con el fin de garantizar la continuidad y evaluar los resultados de las actuaciones en materia de vivienda universitaria.

Asimismo, la Cámara insta al Gobierno de Canarias a impulsar la búsqueda y apoyo de proyectos innovadores en materia de vivienda para jóvenes, así como fomentar nuevas fórmulas que respondan específicamente a las necesidades del estudiantado universitario.

El diputado de CC David Toledo explicó que esta proposición no de ley está inspirada en el trabajo de fin de grado de dos alumnas de la Universidad de La Laguna sobre la construcción de un campus modular con contenedores.

Un proyecto «viable» e implantado en otros países como Francia, Reino Unido o Países Bajos, reseñó Toledo, quien se preguntó «si es justo» que un joven no pueda cursar estudios universitarios porque su familia no puede pagar un alquiler en otra isla o no encuentre plaza en una residencia o una habitación en un piso compartido.

Yaiza López, del grupo Socialista, explicó que a pesar del voto favorable de su grupo a esta iniciativa parlamentaria, en la misma no se recoge ningún compromiso de financiación ni se establecen plazos, lo cual «a estas alturas no es suficiente».

La diputada socialista criticó que ante unos «datos muy claros» –500 plazas en residencias y colegios mayores de la ULL para 1.400 solicitudes, y 462 en la ULPGC para más de 1.000 peticiones–, el Gobierno de Canarias se limita a «estudiar... llegamos tarde», proclamó.

También recordó que la Universidad y el Ayuntamiento de La Laguna sondean la construcción de dos nuevas residencias para estudiantes y preguntó si el Gobierno de Canarias participará en esta iniciativa.

Nicasio Galván (Vox) pidió extender el modelo de las viviendas modulares a todo el mercado residencial, no solo para los campus universitarios, además de la derogación de la ley estatal de vivienda, la agilización de viviendas, la construcción de más vivienda social, «y al okupa, patada en el culo».

Raúl Acosta (AHI) aplaudió las «soluciones alternativas» que plantea esta proposición no de ley y urgió a los ayuntamientos que pongan suelo público a disposición de este tipo de iniciativas.

Melodie Mendoza (ASG) recordó que el presidente del Cabildo de La Gomera, Casimiro Curbelo, «lleva años con esta batalla y no puede avanzar por falta de competencias», y sugirió explorar otras «propuestas innovadoras» como la impresión 3D, pues «el tiempo juega en contra y esta tecnología acorta mucho los plazos».

Carmen Hernández (NC) expresó su preocupación por que todo quede en «una declaración de intenciones» al no recogerse expresamente un compromiso presupuestario.

Juan Manuel García Casañas (PP) subrayó que el de la vivienda «es un problema desde hace años» y también pidió revisar las baremaciones para las plazas en las residencias universitarias.