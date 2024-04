La «brecha en la escolarización de 0 a 3 en Canarias «se ampliará más»

La Plataforma por el 5% en Educación considera que la paralización en el proceso de implantación de nuevas aulas de Infantil 0-3 años el próximo curso escolar 2024-25 constituye «una decisión muy negativa que ampliará aún más la negativa brecha educativa entre Canarias y el resto de las comunidades autónomas», señala en un comunicado. Un planteamiento que rechaza el consejero de Educación, Poli Suárez, que insiste en que sí van a abrir nuevas aulas, en concreto «hasta 750», pero que las ofertarán cuando estén operativas.

La plataforma recuerda que Canarias, con los datos del curso 2022-23, está a la cola de España en escolarización infantil de 0 a 3 años con solo un 27,3% escolarizado. Por encima de Asturias (27%) y Murcia (24,1%). Y muy lejos de la media estatal, que alcanza al 40,6%. E insiste es que esta etapa es «muy relevante para la equidad social y el éxito escolar, especialmente del alumnado en situación más vulnerable».

Suárez, por su parte, insistió este jueves durante el acto inaugural de las jornadas PROA+, en la capital grancanaria, en que «el compormiso de la Consejería de Educación con la implantación de la educación de 0 a 3 años es real», pero se ofertarán «cuando físicamente las tengamos» para que no pase como en el presente curso, que se ofertaron 1.196 plazas de las cuales en septiembre solo pudieron abrir la mitad.

Para la plataforma, sin embargo, no contar con un cronograma claro es «paralizar 'de facto'» la implementación de esta etapa educativa en Canarias.

«La Plataforma para el 5% continúa exigiendo el pleno cumplimiento de la Ley Canaria de Educación. No se hizo en los Presupuestos de la Comunidad para este año 2024, donde en vez de acercarnos nos alejamos del 5% del PIB en educación que establece la LCE; y no se hace tampoco cuando no frena el desarrollo de lo establecido en torno a la infantil 0-3 en la disposición adicional decimonovena de la ley», añade.