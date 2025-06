«El anuncio del refuerzo de la autoridad docente en Canarias es demagogia»

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Lunes, 9 de junio 2025, 18:56 Comenta Compartir

La Unión de Estudiantes de Canarias (Udeca) manifestó este lunes su rechazo al anuncio de la tramitación parlamentaria de la ley de reconocimiento de la autoridad docente en el Parlamento de Canarias, que fue presentada la semana pasada por los grupos parlamentarios que apoyan al Gobierno regional.

«Ha sido elaborada ignorando deliberadamente los cauces democráticos de diálogo con la comunidad educativa», asegura en un comunicado la organización estudiantil, que asegura que «la autoridad de las y los docentes ya está recogida en la propia Ley Orgánica de Educación, y la redacción en este aspecto de la iniciativa autonómica ha sido directamente calcada de la legislación estatal». Por tanto, añade, «el propio título de la ley es engañoso y no se corresponde con el contenido real de la norma».

Udeca añade que «en la normativa autonómica ya se recoge en el Decreto que regula la convivencia en el ámbito educativo la consideración del profesorado como autoridad pública, así como el reconocimiento de los derechos de protección jurídica y defensa legal por parte de la administración educativa».

La asociación de alumnado no universitario aplaude que la ley consagre la protección jurídica del profesorado, que deberá ser desempeñada por la administración autonómica, así como la atención psicológica que se le brindará por parte de la misma, pero sostiene que «los anuncios que se vienen realizando acerca del supuesto reconocimiento y potenciación de la autoridad de las y los docentes son simplemente demagógicos, puesto que el necesario bienestar físico y emocional del profesorado no pasa por un refuerzo de su autoridad entendida como capacidad de imponerse de manera absoluta, sino por la fundamental mejora de su prestigio social, que en los últimos tiempos ha sido menoscabado, y en la que la ley es, tristemente, tremendamente vaga».

Denuncian además la forma empleada para la elaboración de esta ley, que ha sido presentada como proposición de ley por los propios partidos que forman parte del Gobierno de Canarias y los que lo apoyan, que «ignora de plano el necesario diálogo con la comunidad educativa que debe preceder a una iniciativa de este carácter, pues el hecho de que esta propuesta no parta desde el Gobierno de Canarias como proyecto de ley priva a órganos como el Consejo Escolar de Canarias, en el cual se encuentra representada la totalidad de la comunidad educativa canaria, de dar su opinión y propuestas de mejora a una ley que, supuestamente, debería tener gran influencia en el sistema educativo de nuestra comunidad autónoma».

Si la ley hubiera sido propuesta por la oposición «tendría un sentido el cauce utilizado», dice Udeca, «pues sería la única forma que hubiera podido utilizar, pero viniendo de los partidos del Gobierno, nos resulta completamente inaceptable».

De igual forma, añade la organización estudiantil, «si parte de la finalidad de esta norma es mejorar la convivencia en los centros educativos, y se considera necesario fijar estas cuestiones en una ley, hubiera sido conveniente abordar la cuestión desde una perspectiva holística, elaborando una ley de convivencia educativa si no es suficiente con el decreto ya existente».

Para Udeca es «preocupante» es que esta ley «parece haber sido redactada a partir de un estudio de un sindicato de profesorado, no de datos oficiales de una institución pública, y, además, al no haber seguido la tramitación de un proyecto de ley dentro de la administración, no se ha elaborado ningún otro informe complementario relativo a la necesidad y oportunidad de la norma».

Por ello, el estudiantado «rechaza esta iniciativa, lamentándolo en gran medida, pues incorpora algunas medidas que aplaudimos, en lo tocante a la defensa jurídica y atención psicológica del personal docente, principalmente por haber sido elaborada sin tener en cuenta al resto de sectores de la comunidad educativa».