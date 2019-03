Aliados para luchar contra el acoso escolar

El impacto del suicidio en 2004 de Jokin , un adolescente de 14 años de Guipúzcoa que fue la primera víctima de acoso escolar visibilizada en España, hizo que el bullying se dejara de considerar como una cosas de niños y se comenzara a atender y a mejorar la prevención y la intervención. Quince años después , el problema no solo sigue produciéndose en las aulas, sino que, además, ha saltado de los colegios a cualquier espacio. « Ya no se diferencian el acoso y ciberacoso, un acompaña el otro », explica la presidenta de Acanae, que alerta de lo que significa para un menor «que lo acosen a todas horas todos los días».

Un policía uniformado impone, sobre todo a los más pequeños. «Te ven como un modelo, pero también como autoridad» y de esos dos roles se vale Marcos Va l, policía local de La Orotava y primer agente tutor de Canarias , para afrontar una de las funciones de esa figura pionera en Canaria, la de luchar contra el acoso escolar , una problemática de la «todavía no se habla lo suficiente» y de la que apenas hay datos -ni siquiera la Consejería de Educación los difunde-, pero que comienza a ser «alarmante», sostiene Lorena Martín, presidenta de la Asociación Canaria No Acoso Escolar (Acanae).

Más formación

Si hay algo en los que coinciden los tres expertos en acoso escolar consultados, el agente tutor de La Orotava, Marcos Val, la presidenta de Acanae, Lorena Martín, y el sociólogo Josué Gutiérrez es que la comunidad educativa (profesorado, alumnado y familias) adolece de falta de formación en bullying.

Uno de los principales problemas con los que se han encontrado es que el profesorado no sabe aplicar el protocolo contra el acosos escolar establecido por la Consejería de Educación tras el que se encuentra el Spacae, el Servicio de Prevención y Ayuda Contra el Acoso Escolar. «El protocolo es bastante completo y cuenta con buenas herramientas, pero hemos detectado que el profesorado no sabe como aplicarlo ni como proceder», dice Lorena Martín. Marcos Val cree que hace falta «más formación para ir aprendiendo a identificar y manejar las situaciones de bullying».

Otro asunto sobre el que los tres insisten es sobre la formación para identificar las situaciones de acoso. Y aquí no solo destacan el papel que juega el profesorado y las familias, sino el de los compañeros de clase de los niños que peden ser objeto de bullying. Se les llama testigos y son «fundamentales» no solo para identificar el acoso, sino para anularlo totalmente. ¿Por qué? pues porque «los acosadores necesitan llamar la atención y que el resto refuerce su conducta», dice Marcos Val, que añade que «si el agresor no tiene quien lo acompañe en su agresión su acción no tiene sentido». Los testigos, dice Martín, «son fundamentales para la prevención», pero además, añade «hay que trabajar mucho con víctimas y agresores».

El papel de las familias, dicen, muy importante para saber si un niño está siendo acosado, pero también para detectar al acosador, indice Val. Y con los niños, apunta Martín, «hay que trabajar desde pequeños en autoestima y confianza en si mismos y en que aprendan a conocer sus emociones y a canalizarlas».