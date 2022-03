Se adelantan las becas generales del próximo curso

Se adelantan las becas para los estudios universitarios y no universitarios. / Juan Carlos Alonso

El Ministerio de Educación y Formación Profesional del Gobierno de España ha decidido adelantar la convocatoria de becas para estudios universitarios (grados y máster) y no universitarios (FP, Bachillerato y otros) para el curso 2022/2023.

El nuevo plazo para solicitar las becas generales se abre este miércoles, 30 de marzo, y finaliza el 12 de mayo.

Desde el propio Ministerio de Educación y Formación Profesional se avisa que pueden pedirse «aunque todavía no sepas si vas a continuar tus estudios o qué vas a estudiar».

Estos son algunos aspectos a tener en cuenta:

¿Cuál es el nuevo plazo para solicitar beca?

El plazo para solicitar beca para el curso 2022 - 2023 se ha adelantado: es del 30 de marzo al 12 de mayo de 2022. Debes solicitar tu beca dentro de este plazo, aunque no sepas todavía qué vas a estudiar, e incluso aunque no sepas con seguridad si vas a estudiar o no. Pon los estudios que consideres más probables, y hacia septiembre podrás cambiarlos.

Si ya me he independizado, ¿los ingresos de mis padres también se tendrán en cuenta?

Si el año pasado contabas con medios económicos propios y eras titular de una vivienda comprada o alquilada, formas una unidad familiar independiente.

¿Quiénes son los miembros computables de mi unidad familiar?

Es el número de personas de la familia que cuentan a la hora de saber el umbral económico que te corresponde para valorar la cuantía de tu beca. Este número depende del tipo de unidad familiar que tengas.

Pulse aquí para ver la información completa