Abuelos comprometidos felices por disfrutar de sus nietos en verano

Volver a empezar

«Suele pasar que disfruta más uno de sus nietos que de los hijos».

Ahora los abuelos ya tienen en mente que durante el verano pueden dedicarse más a sus nietos, cosa que para algunos no es ningún problema. «Yo sé que me toca y bien, y esperando estaba a que me tocaran también», destaca Mari Nieves, que tiene dos nietas. Asimismo, expresa que aunque no sea tanto iniciativa suya no le importa estar con ellas, «no me altera el día a día, en el sentido de que yo me programo de otra forma». Eso sí, señala que no se encarga de las niñas todos los días, sino que se alternan entre los abuelos. En su caso, sus padres también se hicieron cargo de su hijo, así como sus hermanas, ya que ella trabajaba. Es más, destaca que sus padres por voluntad propia le decían que le dejaran al niño y que se despreocupara. Mari Nieves cuenta que su madre siempre le decía «no cuides al niño tu sola, porque te pasa algo, que dios no lo quiera y el niño se muere de tristeza», cosa que se le quedó grabada.