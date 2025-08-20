700 docentes más en los centros educativos canarios el próximo curso La medida de Educación se enmarca en la aplicación del plan para la reducción de las ratios de estudiantes por aula

La plantilla docente de los centros educativos públicos del archipiélago se reforzará el próximo curso con 700 profesionales más. «Este incremento, materializado en la adjudicación de personal, garantiza que el sistema educativo canario disponga de la plantilla funcional necesaria para dar respuesta a las necesidades del año académico que comenzará el próximo 9 de septiembre en todo el archipiélago», destaca la Consejería de Educación del Gobierno canario en un comunicado.

El refuerzo se enmarca «en la estrategia de la Consejería de continuar reduciendo la ratio de estudiantes por aula, uno de los compromisos prioritarios de este departamento para la presente legislatura», añade la nota.

El consejero canario de Educación, Poli Suárez, firmó en abril con la mayoría de sindicatos docentes de las islas un plan para reducir en los próximos tres cursos las ratios en el segundo ciclo de Infantil, Primaria y ESO, en el que se enmarca el refuerzo de la plantilla para el próximo periodo lectivo.

«Este refuerzo no solo garantiza mejores condiciones de aprendizaje, sino que también fortalece la equidad y la inclusión educativa, mejora la convivencia y atiende a las demandas realizadas por las familias», sostiene el consejero en el comunicado.

El refuerzo del próximo curso más significativo «se concentra en el personal para la atención a la diversidad presente en las aulas canarias», con la incorporación de 168 especialistas en Pedagogía Terapéutica (PT), de los cuales 63 prestarán servicio en Educación Primaria y otros 105 en el primer y segundo nivel de ESO, y la ampliación de 140 orientadores educativos en ambas etapas, detalla Educación en la nota.

Además, se han reforzado las etapas de Educación Infantil y Primaria, con la incorporación de 65 y 121 maestros y maestras, respectivamente. «Estos incrementos permiten atender mejor la escolarización en los primeros niveles, contribuyendo a la bajada de ratios en las aulas, lo que se traduce en la creación de 114 nuevos grupos en ambas etapas, distribuidos en 35 en el primer ciclo de Infantil, nueve en el segundo, 61 en Primaria y otros nueve en la ESO», explica la Consejería.

En Formación Profesional «se unen a la plantilla 290 nuevos docentes, cuya incorporación posibilitará la creación de 81 nuevos grupos —53 de primer curso—, entre los que destaca la creación de 35 de grado medio y 27 de superior, así como otros ocho de FP Adaptada».

Según Poli Suárez, el refuerzo de la plantilla con la incorporación de 700 docentes para el próximo curso «responde al trabajo conjunto entre la administración y sindicatos para conseguir el objetivo y misión común de mejorar el sistema educativo de nuestra tierra», con el que «se pone de manifiesto que ese camino pasa por el diálogo para alcanzar acuerdos como el histórico firmado el pasado abril».

El aumento de la plantilla docente el próximo curso se enmarca en el acuerdo alcanzado por la Consejería de Educación el pasado mes de abril con una amplia representación de las organizaciones sindicales del archipiélago –todas salvo dos– para el desarrollo del plan plurianual de reducción de ratios que se desarrollará hasta 2027, que fija límites máximos de 16, 18 y 20 escolares en el primer ciclo de Infantil, 22 en Educación Primaria y 25 en la secundaria obligatoria (ESO).

Según Educación, su aplicación permitirá «situar a Canarias entre las comunidades con mejores indicadores en este capítulo».