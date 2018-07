282 docentes con la oposición aprobada se quedarán sin plaza

De los 1.442 docentes han aprobado las oposiciones de Educación, 282 no podrán ocupar la plaza a la que optaron porque la oferta en sus especialidades es inferior al número de aspirantes que han superado las dos pruebas y el concurso de méritos, que aún no ha concluido. Pasarán a ocupar, eso sí, los primeros puestos en las listas de sus especialidades a hora de cubrir vacantes, aunque eso no los convierte en funcionarios de carrera, sino que serán funcionarios interinos hasta que cojan plaza opositando en otras convocatorias de ofertas públicas de empleo.