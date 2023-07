Las 1.196 nuevas plazas públicas de 0 a 3 años no estarán hasta enero

Luisa del Rosario Las Palmas de Gran Canaria Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Compartir Copiar enlace

El consejero de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes, Poli Suárez, advirtió este jueves, tras el acto de toma de posición de los nuevos cargos de la Consejería, que se han encontrado «con un problema con la educación de 0 a 3 años y es que esas 1.196 plazas [públicas] anunciadas por el anterior presidente del Gobierno, Ángel Víctor Torres, para este curso 2023-24 no van a ser posible por muchas razones. Entre ellas porque no se han sacado a licitación algunas obras, otras porque las obras previstas en La Gomera y La Palma han quedado desiertas y otras porque aquellas que han sido licitadas no se han puesto en marcha. Tenemos una responsabilidad y un problema que tenemos que solucionar. Yo me atrevería a aventurar que esas 1.196 plazas estarán en marcha a partir de enero, pero la realidad es que nos hemos encontrado con esta situación y ese anuncio de que en este curso iban a estar 1.196 plazas no va a ser posible. Pero estamos trabajando a destajo para poder darle solución».

Pacto canario por la Educación Suárez, que avanzó que en el próximo Consejo de Gobierno se nombrará a los cargos que faltan, esto es, la viceconsejería de Formación Profesional y Cualificaciones Profesionales, la viceconsejería de la Actividad Física y Deportes y cuatro direcciones generales, señaló que tan pronto está completo el «organigrama» trabajarán en el «pacto canario por la Educación» aunque ya en sus primeros días de mandato ha tenido encuentros con el «personal de la casa y con los representantes sindicales» para «consensuar lo que es mejor para la educación en Canarias». Ampliar «Debemos hablar de infraestructuras educativas, de niños y niñas con necesidades especiales, de trabajar la salud mental en los centros educativos [el protoloco lo ultimo el anterior equipo] y de la enfermería escolar. Debemos hablar del futuro, de trazar ese camino para que esos niños y niñas encuentren un futuro mejor en Canarias a través de la educación, de la formación», dijo. Y en ese pacto quiere incluir a exconsejeros y exconsejeras de Educación, a quienes ha emplazado para dentro de 15 días. «Desde el diálogo, el trabajo y el consenso vamos a ser capaces de llevar a cabo una gestión impecable en lo que a Educación se refiere». Enfermería escolar A preguntas de periodistas Suárez señaló que la implantación de la enfermería escolar, de la que ya está en marcha un proyecto piloto se hará apostando por la «mancomunidad de servicios». «No vamos a ser capaces de llegar a todos y cada uno de los centros de Canarias, pero si instaurar la enfermería escolar por mancomunidades». Ampliar La escolarización de jóvenes con necesidades especiales Y señaló que ya estaban también trabajando para dar solución a los chicos y chicas con necesidades especiales que a partir de los 21 años salen del sistema educativo sin alternativas de formación, dada la escasa oferta de plazas ocupacionales. «Esa problemática es real. Existe un proyecto que también nosotros queremos potenciar para que aquellos que puedan se acojan a la FP [Básica] hasta los 23 años. Mañana celebraremos una reunión con la asociación de padres y madres con niños con necesidades especiales para buscar una solución. Es verdad que la normativa es estatal, pero también es verdad que desde la Consejería de Educación, desde el Gobierno de Canarias, tenemos que poner las herramientas para que estos niños, no se queden en la calle. A quienes pierden la escolarización a partir de los 21 años no podemos abandonarlos y este Gobierno de Canarias va a estar con ellos». Ampliar Nuevos cargos Este jueves, con la presencia del vicepresidente del Gobierno canario y Consejero de Hacienda, Manuel Domínguez, tomó posesión en la sede de la Consejería de Educación el secretario general técnico, Manuel Peinado Bosch, licenciado en Derecho por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Le siguieron el viceconsejero de Educación, José Manuel Cabrera Delgado, licenciado en Derecho por la Universidad de La Laguna, la directora General de Personal y Formación del Profesorado, Mónica Ramírez Barbosa, licenciada en Derecho por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, director General de Ordenación de las Enseñanzas, Inclusión e Innovación, David Pablos González, titulado superior en Pedagogía Musical, especialidad guitarra clásica, por el Conservatorio Superior de Música de Canarias, el director general de Deportes, José Francisco Pérez Martín y la directora general de Deportes Autóctonos, Lorena Hernández Labrador, quien cursó estudios en Relaciones Laborales. Ampliar «Labrar y hacer camino» Domínguez les dijo que tenían la «responsabilidad de labrar y hacer camino de cara al futuro en la formación de nuestros jóvenes» porque «una comunidad que no forme, no retenga o importe talento es una comunidad que no tiene futuro». «De la manos todos debemos trabajar para que el futuro sea lo más próspero posible. Hablábamos FP, que tenemos de dignificarla y casar esa oferta con la mano de obra que se demanda. De la educación de 0 a 3 años, que para nosotros es fundamental por la conciliación familiar y porque permite que se incorpore al trabajo la unidad familiar. Son apartados de vital importancia para nosotros y les pedimos que nos ayuden a conseguirlo», añadió.