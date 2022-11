Editoras de género: el feminismo entra en el organigrama de las redacciones

Muchas veces al rastrear la genealogía de un fenómeno social son más los inconvenientes e imprecisiones que las certezas. En el caso de las corresponsalías de género o jefaturas de igualdad en los medios de comunicación españoles buscar el origen resulta, al contrario, meridiano: el 8M de 2018. Ese año se gestó el movimiento de Las Periodistas Paramos, que apoyaron la huelga de mujeres que organizó el movimiento feminista. Un paro y una movilización que hicieron historia. Dos meses después el diario El País nombraba a su primera corresponsal de género siguiendo al pionero, The New York Times, que en 2017 creaba esa figura con Jessica Bennett al frente estrenándose con un artículo sobre las denuncias de agresión sexual contra Harvey Weinstein.

En septiembre de ese mismo año Ana Requena era nombrada redactora jefa de género de eldiario.es, y Alicia Gómez la primera editora de igualdad de RTVE. Ya en noviembre, la agencia Efe lanzaba Efeminista y hace algo más de un año Noemí Galván se convertía en la delegada de género de la Television Canaria. ¿Ha cambiado algo en el periodismo con la creación de esta figura? ¿Qué aporta el feminismo al periodismo? Sobre ello hablamos con Ana Requena, Macarena Baena (Efeminista), Carolina Pecharromán (RTVE) y Noemí Galván (RTVC) que coincidieron en el I Congreso Periodismo con perspectiva de género' celebrado este mes y que organizó el Instituto Canario de Igualdad (ICI).

«En nuestro caso la figura surge un poco al calor de las movilizaciones de 2018 y claramente del movimiento de Las Periodistas Paramos. Pero era algo que llevaba fraguándose desde que nacimos, en septiembre de 2012», explica Ana Requena. «Comenzamos con una plantilla muy pequeñita y yo estaba desde comienzo así que el debate y el tema de la perspectiva de género ya estaba. Más que un inicio la creación de la figura de la redactora jefa de Género es una consecuencia del trabajo de años, de que hubiera una persona, que era yo, que ya asumía algunas de esas funciones, que ya trataba en aplicar esa perspectiva de género y el 8M fue el impulso definitivo para también estar en línea de otros grandes medios había que crear una de este estilo, especializada con y experiencia a la que se le reconociera su labor y que ayudara a que su periódico tuviera perspectiva de género».

Buena acogida en las redacciones

El la RTVC la figura se incorpora en el área «de responsabilidad social corporativa porque se plantea que sea una cuestión transversal en todo el grupo tanto en radio como en televisión», explica Galván. A su juicio la acogida por parte de la plantilla ha sido «positiva» porque buena parte de la plantilla, «mayoritariamente feminizada», demandaba la inclusión de esas «buenas prácticas» a la hora de informar, «la plantilla tenía sumido que teníamos que ir cambiando para hacer un periodismo más comprometido con la realidad social y esta es que (las mujeres) somos un porcentaje mayoritario de la población y teníamos que dar una visión más completa de la sociedad. La acogida ha sido buena y sobre todo la vemos en el hecho de que cada vez más compañeros y compañeras se paran a hacer consultas de tratamientos informativos o plantearte dudas sobre posibles agendas de expertas».

Hacer «un periodismo mejor» fue lo que se planteó la primera editora de igualdad de RTVE, Alicia Gómez Montano, a la que ha sucedido tras su muerte Carolina Pecharromán. «Alicia tenía tanto carisma y era una figura tan respetada por la redacción que era la mejor que podía desarrollar esta función. Ella nunca entendió que fuera una figura impositiva sino de acompañamiento, de orientación de guía, de ayudar a las compañeras y compañeros a hacer un periodismo mejor».

Cuando se montó Efeminismo «se pretendía dotar de un instrumento, una web, que aunase toda la información que genera la agencia Efe con perspectiva de género y estar presente en redes sociales Facebook, Instagram, Twitter, y llegar a esos otros clientes a los que no llegábamos más tradicionalmente», explica Macarena Baena. Pero hubo que hacer «mucha pedagogía porque era necesario incluir la perspectiva de género en todas las secciones de cualquier medio de comunicación, desde Casa Real a deportes, tribunales, política». Lo importante era que «no se entendiera que era información de mujeres para mujeres, sino que la perspectiva de género tenía que ser transversal».

No se trata de «estar vigilando», explica Ana Requena, «no es solo ordeno y mando. A veces nuestro trabajo es dar el debate, ser incómodas, decir que esto podría ser de otra manera y preguntarse el porqué lo estamos haciendo así».

Tras la experiencia de estos años las cuatro coinciden en que aún hay «reticencias», pero creen que «la mayoría de los errores se comen por desconocimiento, por falta de formación, no intencionalmente». «Hay que ser realista. Todo lo que salga no es 100% fenomenal porque entonces no seríamos necesarias. Y tampoco tenemos que pensar que todo el mundo tiene una resistencia salvaje. Muchas veces es desconocimiento».