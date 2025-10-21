Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Vea la portada de CANARIAS7 de este martes 21 de octubre de 2025
Efe

Detenido en Torrejón de Ardoz el presunto autor del apuñalamiento mortal de una mujer en Madrid

El personal sanitario encontró dentro del domicilio el cuerpo con signos de violencia y varias heridas de arma blanca

EP

Martes, 21 de octubre 2025, 07:32

Comenta

Una mujer de 21 años ha sido asesinada durante la tarde de este lunes tras recibir varias puñaladas con un arma blanca y el presunto autor de la muerte de la joven ha sido detenido de madrugada por la Policía Nacional en un piso de Torrejón de Ardoz, según han informado el 112 Comunidad de Madrid y fuentes policiales.

Alrededor de las 15.00 horas de este lunes, los servicios de emergencia del 112 recibieron una llamada avisando de que se había localizado el cuerpo sin vida de una mujer en la calle de Astillero 3, en el distrito madrileño de Villaverde.

Al lugar se desplazaron tanto agentes de la Policía Científica, el grupo V de Homicidios de la Jefatura Superior de Policía de Madrid, así como una UVI móvil del Summa 112, cuyo personal sanitario encontró dentro del domicilio el cuerpo ya sin vida de la mujer de 21 años, que presentaba signos de violencia y varias heridas de arma blanca, pudiendo solo confirmar el óbito y poniendo el cuerpo a disposición judicial.

La Policía Nacional abrió inmediatamente una investigación para esclarecer lo ocurrido y las gestiones policiales permitieron identificar y localizar un poco más tarde al presunto autor de la muerte en un piso de la localidad de Torrejón de Ardoz.

Finalmente esta madrugada, junto a dotaciones de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR), se ha procedido a la detención de esta persona, según han informado fuentes policiales.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Agaete tiembla con un terremoto de magnitud 2.2
  2. 2 La polémica con la Naciente y la Ley del Deporte: «Si no puedo beberme una cerveza con mis amigos, me quedo en casa»
  3. 3 El depósito de escombros en los puntos limpios de Gran Canaria cambiará para evitar la picaresca
  4. 4 El juez desestima la denuncia por acoso laboral presentada por un bombero de Las Palmas de Gran Canaria
  5. 5 La asociación de vecinos de La Montaña de Gáldar responde: «Fue una humillación injusta e innecesaria»
  6. 6 El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria prorroga cinco años la cesión del colegio León para acoger a migrantes
  7. 7 Si estás en Canarias y has sufrido la caída de Amazon, esto es lo que puedes reclamar
  8. 8 Canarias esquiva los frentes atlánticos y la Aemet despeja las dudas sobre lo que se espera esta semana
  9. 9 El Gobierno reabre en la UE el debate para el fin del cambio de hora
  10. 10 Torres, «tranquilo» ante el informe de la UCO, espera que «ponga luz» y acabe con «año y medio de acoso»

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Detenido en Torrejón de Ardoz el presunto autor del apuñalamiento mortal de una mujer en Madrid

Detenido en Torrejón de Ardoz el presunto autor del apuñalamiento mortal de una mujer en Madrid