Patrulla de la Policía Nacional R. C.

Detenido un policía nacional como presunto autor de la muerte de su madre en Ávila

El cadáver de la mujer de 93 años fue hallado en la mañana del pasado domingo

EP

Jueves, 16 de octubre 2025, 12:38

La Guardia Civil ha detenido en Ávila a un policía nacional como presunto autor de la muerte de su madre, una mujer de 93 años, cuyo cadáver fue hallado el pasado domingo 12 de octubre en las inmediaciones del alto de La Paramera.

La detención del individuo, agente destinado en la Escuela de Policía de Ávila, se produjo el pasado martes 14 de octubre, tras lo que fue puesto a disposición judicial y, posteriormente, ingresado en prisión en Segovia el miércoles 15 por decreto de un juez, según ha informado la Subdelegación del Gobierno en Ávila.

El cadáver de la mujer fue hallado en la mañana del pasado domingo después de que una llamada de un transeúnte alertara al 112 de la presencia de la víctima en las inmediaciones del alto de La Paramera, en el kilómetro 121 de la N-403, perteneciente al término municipal de Tornadizos.

A partir de este aviso, comenzaron las diligencias pertinentes que llevaron a la detención del presunto autor. La Guardia Civil investiga los hechos al haberse producido en su ámbito territorial de demarcación competencial.

