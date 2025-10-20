Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Agentes de la Policía Nacional. Efe

Detenido un joven en Toledo por crear imágenes pornográficas de mujeres con inteligencia artificial

Había obtenido imágenes reales de mujeres, entre ellas su exnovia y menores de edad, y las manipulaba para difundirlas después

J.M.L.

Toledo

Lunes, 20 de octubre 2025, 11:57

Comenta

La Policía Nacional ha detenido en Toledo a un joven de 28 años de edad como presunto autor de un delito de revelación de secretos y pornografía infantil al hallarse en su poder material pornográfico creado con inteligencia artificial a partir de imágenes reales de 26 mujeres, algunas de ellas menores de edad. Imágenes y vídeos que posteriormente difundía en un canal de mensajería instantánea.

La investigación policial se inició el pasado mes de agosto cuando la madre de una de las víctimas denunció que había detectado la existencia de un canal en el que se difundían imágenes de contenido sexual creadas con inteligencia artificial en las que aparecían los rostros de sus hijas. Los agentes identificaron más víctimas, todas vinculadas entre ellas por relaciones familiares, de amistad o de índole laboral, por lo que se sospechó que el autor de este material podría tener alguna conexión personal con ellas.

Teléfono móvil incautado. Efe

Las investigaciones se centraron en un hombre de 28 años que había mantenido una relación con una de las víctimas. Al registrar su domicilio se hallaron varios teléfonos móviles, uno de los cuales contenía fotografías y vídeos de carácter sexual que habían sido creados con herramientas de inteligencia artificial a partir de imágenes reales de las víctimas que el arrestado obtenía de las redes sociales. También se hallaron imágenes reales de otra víctima que, aunque fueron captadas con su consentimiento, se difundieron sin su conocimiento a través de un canal que él mismo administraba y en el que realizaba encuestas y organizaba votaciones con los vídeos.

