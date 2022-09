El SCS deniega dos veces una colonoscopia a un paciente por tener más de 69 años

En los últimos meses, José Luis Marrero ha sentido una mezcla de indignación, tristeza, preocupación y asombro por la negativa reiterada del Servicio Canario de Salud a realizarle una colonoscopia alegando que el límite para la realización de esta prueba en los cribados para la detección precoz del cáncer de colon es de 69 años. Marrero supera este umbral en dos años, en su historial médico no figura ninguna colonoscopia previa y, lo más grave, en primavera resultó positivo en la prueba de sangre oculta en heces, un test que sirve para identificar a las personas que presentan señales compatibles con el cáncer de colon.

Por estos motivos, su médico de familia solicitó la colonoscopia. La primera vez, en el mes de junio, siendo rechazada y la segunda, en julio, igualmente denegada. En el informe de la petición de interconsulta figuraban los motivos del rechazo: «No indicado cribado oportunista del cáncer colorrectal (CCR) en mayores de 70 años» y «no forma parte de la población diana susceptible de cribado, con independencia de las comorbilidades».

No obstante, el informe destaca la incongruencia entre la recomendación de la Guía Española de Cribado de Cáncer Colorrectal de la Asociación Española de Gastroenterología (AEG) y la Sociedad Española de Medicina de Familia que recomienda realizarlo a la población de entre 50 y 75 años frente al tope fijado por el Servicio Canario de Salud, a los 69 años.

En definitiva, resume Marrero, se le denegó la realización de la colonoscopia por pertenecer al Servicio Canario de Salud y superar los 70 años.

«El doctor no pide una colonoscopia por gusto, máximo cuando lo pide en dos ocasiones», señala Marrero cuyo médico de cabecera esgrimió como uno de los argumentos para reiterar la solicitud de la prueba la excelente calidad de vida del paciente».

«Parece que si no estás bien de salud, cuanto antes te vayas, mejor . Es como cuando se pone mala una cabra y es mejor dejarla morir porque sale más caro llevarla al veterinario que comprar otra cabra que dé más leche. Pues a mí me han hecho lo mismo. Eso es un abuso y una discriminación a hacia las personas que tienen cierta edad. Es una barbaridad manifiesta», sostiene el paciente grancanario que ha presentado una reclamación para denunciar este hecho. «Habrá muchas personas que necesitarán esta prueba y a la que no se les esté haciendo por este motivo. No es justo», cuenta Marrero, al que no se le ha practicado aún la colonoscopia. No obstante, su médico le solicitó la realización una endoscopia digestiva alta que se le practicó en agosto y en la que se le detectó una esofagitis.

No es raro que se intente reducir a toda costa la lista de espera para este tipo de pruebas.

En concreto, hasta el pasado mes de junio, unas 7.540 personas estaban a la espera de una endoscopia en Canarias, con una demora media de siete meses y medio. En el caso de los hospitales grancanarios, en el Insular la espera es de seis meses y en el Doctor Negrín de dos semanas.

La peor situación la sufren los pacientes que aguardan por una endoscopia en la isla de La Palma, donde la demora media es de un año y tres meses, mientras que en el Hospital Universitario de Canarias, en Tenerife, la espera suele durar diez meses.

Programa de detección precoz

En 2021, 50.692 personas en Canarias se sometieron a una prueba de sangre oculta en heces dentro del programa de diagnóstico precoz del cáncer colorrectal. De ellas, 2.747 resultaron positivas en el test de sangre oculta en heces, lo que se tradujo en 1.077 colonoscopias en las que se detectaron 46 cánceres y 66 adenomas de alto riesgo. El 58% de los citados en el cribado rechazó la prueba,

El cáncer colorrectal es el de mayor incidencia en las islas. El año pasado se diagnosticaron 1.687 nuevos casos.