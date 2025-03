Así fue la declaración del descuartizador de Gran Canaria según la IA

Jaime Perea Las Palmas de Gran Canaria Lunes, 3 de marzo 2025, 14:15 Compartir

«Pues que me lo he pensado, me lo he pensado y quiero ser claro, quiero ser sincero (...) quiero decir toda la verdad, sea como sea, que salga por donde quiera, no puedo hacer otra cosa». Con estas palabras inició el ex guardia civil Miguel Gallego Pousada el relato espeluznante de uno de los crímenes más atroces de la última década en las Islas Canarias.

Lo hizo durante la mañana del pasado 11 de febrero ante los agentes del Grupo de Homicidios cuando lo entrevistaron por la presunta desaparición de su esposa, María Dolores Illán Méndez. Casi cinco años después, confesó el crimen machista diciendo que la golpeó durante una pelea y murió «agonizando». Después, troceó su cadáver y esparció los restos mientras paseaba por la calle con total frialdad en un caso adelantado en exclusiva por este periódico.

El vídeo que acompaña esta información es una recreación de la declaración en sede policial del descuartizador de Gran Canaria, a partir de la transcripción literal de la misma, y generada con el apoyo de una herramienta de Inteligencia Artificial.

Aviso: Uso de Inteligencia Artificial

El montaje audiovisual que acompaña esta información ha sido generado por CANARIAS7 con ayuda de una herramienta de Inteligencia Artificial. Tanto la imagen como el audio de la conversación han sido simulados para tratar de recrear el testimonio de Miguel Gallego Pousada, el ex guardia civil detenido por la muerte y posterior descuartizamiento en Gran Canaria de su mujer, María Dolores Illán Méndez, a partir de la transcripción literal de su declaración en sede policial.

Este aviso tiene como objeto cumplir el Reglamento de Inteligencia Artificial aprobado por el Consejo de la Unión Europea, en concreto con su artículo 52, que dispone que «los usuarios de un sistema de IA que genere o manipule contenido de imagen, sonido o vídeo que se asemeje notablemente a personas, objetos, lugares u otras entidades o sucesos existentes, y que pueda inducir erróneamente a una persona a pensar que son auténticos o verídicos (ultrafalsificación), harán público que el contenido ha sido generado de forma artificial o manipulado».