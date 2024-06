Cuelgan dos Picasso en el baño de mujeres para eludir una sentencia por discriminación

Andrea Gantes Madrid Martes, 25 de junio 2024, 12:11 | Actualizado 12:45h. Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

El Museo de Arte Antiguo y Nuevo de la ciudad australiana de Hobart, o MONA por sus siglas en inglés, inauguró en 2020 el 'Ladies Lounge' ('salón de las damas'). La comisaria del espacio, Kirsha Kaechele, explicó que tenía el objetivo de dar «una respuesta a la experiencia vivida por las mujeres a las que se ha prohibido entrar en determinados espacios a lo largo de la historia». El espacio se encontraba reservado únicamente para personas de identidad sexual femenina, y en él se exhibían varias obras de arte, entre ellas dos picasso.

Ahora, la pinacoteca acaba de trasladar estas obras al aseo de mujeres para eludir una sentencia judicial por discriminación. En abril del año pasado, el Tribunal Civil y Administrativo de Tasmania (TASCAT) condenó al museo tras la denuncia de un visitante. Jason Lau se quejó de que no le dejaran acceder al 'salón de las damas' y el juez le concedió la razón al exponer que la existencia del espacio era discriminatoria hacia los hombres.

El magistrado, Richard Grueber, argumentó que el visitante «había pagado el precio íntegro de la entrada a MONA, pero no pudo experimentar las obras de arte contenidas en el salón de las damas». Finalmente, consideró que el «propósito artístico del salón» aunque tuviera «buena fe», no dejaba de contravenir la Ley Antidiscriminación de 1998. De esta manera, el tribunal de Hobart concedió al museo 28 días para dejar de negar a los hombres la entrada a la sala.

Picasso en el aseo

Tras la sentencia, la promotora del salón, obstinada en defender su causa, tomó la original decisión de exponer los cuadros en el baño de mujeres. Manteniendo de esta manera una versión 'legal' del 'salón de las damas'. Este domingo, Krista Kaechele expuso el cambio en su perfil de Instagram con un video de los cuadros de Picasso expuestos en el baño. Al que acompañaba con el pie de foto: «Una nueva exposición en Mona. Solo para damas... ».

La comisaria y artista estadounidense reconoce también que antes el museo no contaba con aseos de mujeres, si no que «eran todos unisex». «Pero luego el salón de mujeres tuvo que cerrar gracias a una demanda presentada por un hombre. Y no sabía qué hacer con todos esos Picassos...», sentencia Kaechele.

En una advertencia sobre su intención de mantener de una manera u otra su espacio para mujeres, añade: «Abriremos el salón de nuevo como iglesia / escuela / boutique glamping / instalaciones / etc bajo la sección 26 de la Ley Anti Discriminación». Estos espacios quedan recogidos en la ley como excepciones en las que sí se puede segregar por sexo. «Pero mientras tanto, ¡disfrutad! (señoras)», sentencia la responsable.

Temas

Hobart

Arte