Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Bañistas se refrescan en aguas de la playa de la Malvarrosa, en Valencia. EFE

Casi cuatro grados de diferencia entre la temperatura de los veranos de 1916 y 2025

Aquel estío de principios del siglo pasado fue considerado «muy frío» con sus cerca de 20,3ºC frente al carácter «extremadamente cálido» del de este año, que ha batido el récord con sus 24,2ºC

José Antonio Guerrero

José Antonio Guerrero

Madrid

Martes, 16 de septiembre 2025, 18:17

El verano de 1916, el último del que la Aemet tiene registros de temperatura, alcanzó una media de 20,3ºC, casi 4 grados menos ... que el récord marcado en el estío de 2025 (24,2ºC), 109 años después. Este dato da una idea de lo que la ciencia ya viene anticipando desde hace años: el cambio climático está transformando el clima estival en España. Según los datos facilitados por la Aemet, los españoles de aquel 1916 vivieron un verano «muy frío», al contrario del estío «extremadamente cálido» de 2025.

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 Se entrega a la Policía José el del Buque, investigado por presuntos delitos de narcotráfico
  2. 2 Detienen a 15 personas en una operación antidroga en Canarias tras la declaración de José el del Buque
  3. 3 Canarias en prealerta: la Aemet mantiene los avisos y desvela el día en que los termómetros llegarán a su máximo
  4. 4 Un operario muere al caer con una excavadora por una ladera en las obras de la carretera Telde%u2013Valsequillo
  5. 5 Los contenedores no dan para más: reboso de basura en Las Palmas de Gran Canaria
  6. 6 Aparece muerta una trabajadora del servicio de limpieza viaria de Telde
  7. 7 Libertad provisional para el joven investigado por prender fuego a una menor en La Isleta
  8. 8 Los médicos canarios confirman la huelga: será indefinida y a partir del 23 de septiembre
  9. 9 Muere Robert Redford a los 89 años
  10. 10 Colas kilómetricas en la GC-1 tras el choque de un motorista y un vehículo en plena hora punta

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Casi cuatro grados de diferencia entre la temperatura de los veranos de 1916 y 2025

Casi cuatro grados de diferencia entre la temperatura de los veranos de 1916 y 2025