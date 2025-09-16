Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Directo Comisión parlamentaria, en directo: Sanidad rinde cuentas por las listas de espera
Una mujer se abanica en Córdoba durante la ola de calor de este pasado mes de agosto. Efe

El verano más cálido desde 1916 abre paso a un otoño que será más caluroso de lo normal «y no especialmente» lluvioso

Uno de cada tres días del estío de 2025 estuvo marcado por las olas de calor con temperaturas extremas que alcanzaron a 42 provincias

José Antonio Guerrero

José Antonio Guerrero

Madrid

Martes, 16 de septiembre 2025, 10:53

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha confirmado este martes que el verano de 2025 ha sido el más cálido no ya desde que hay ... registros oficiales, esto es desde 1961 (cuando se empezaron a medir las precipitaciones), sino también desde 1916, cuando este organismo comenzó a medir las temperaturas. Así las cosas, el verano de 2025 ha sido el más caluroso de, al menos, los últimos 109 años. Así lo ha señalado este martes el portavoz de la Aemet, Rubén del Campo, en la rueda de prensa de presentación del balance climático del verano, en la que también ha avanzado que este otoño meteorológico (el trimestre septiembre, octubre y noviembre) será, en principio, más cálido de lo normal y con menos probabilidad de que sea una estación «especialmente lluviosa».

