Cuando salir del armario era entrar en la cárcel

Montse González, transexual de 61 años; Manuel López, La Lola, de 66 años; Rafael Fernández homosexual de 62 años y Lucía González Díaz, lesbiana de 72 años, pasaron su juventud bajo la represión franquista y la famosa ley de vagos y maleantes que el machismo de la época utilizó para la represión del colectivo LGTBI. Este año Gamá celebra el Orgullo bajo el lema Mayores sin armario. Montse, Manuel y Lucía se consideran personas pioneras en la lucha por la visibilidad y la igualdad porque se enfrentaron a la LGTBfobia a cara descubierta, tal y como eran, a Rafael, en cambio, le costó reconocerse como gay.

«Yo fui la más loca, la que primero tuvo pechos en Las Palmas. Como travestí aquí no hubo ninguna como yo. Que diera la cara y que hiciera lo que yo hice», asegura Manuel López, que pasó un año en la cárcel y estuvo dos desterrada. «Me fui a Barcelona, después a Luxemburgo al cabaret. ¡Qué diferencia! Allí me decían ‘Madame S’il vous plaît’ (Señora, por favor), aunque te vieran el carné», narra emocionada.

Montse González, presidenta de Gamá, tampoco ocultó nunca quien era. «No sé de qué masa estoy hecha, pero yo con 15 años ya estaba hormonada y me vestía como mujer. Pensaran como pensaran los demás, me daba igual. Te insultaban, se reían, te señalaban... La sociedad nos trató mal y en los trabajos también. Se creían que era una chica, pero cuando hablaba o me pedían el carné sabían que no era una chica y ya no me daban el trabajo. Si no pasabas desapercibida te paraba la policía. Yo les decía ‘Mira que no estoy en la calle, que estoy trabajando’ y me decían ‘Me da igual, eres maricón’».

En aquella época no podían estar en el parque de Santa Catalina, cuentan con ironía en el mismo lugar en el que se les perseguía. «Hoy en día todavía quedan resquicios» de LGTBfobia en la sociedad, reconoce Montse González. También en la política, como demuestra el partido de ultraderecha Vox. «Pero a mí los pistachos no me mortifican. Si no pudo Franco, ellos menos», añade González.