¿Conocen los canarios los tipos de violencia sobre la mujer? El segundo capítulo de la serie que ha puesto en marcha la delegación del Gobierno para concienciar a la población se ha grabado en El Hierro

Imagen de una manifestación en contra de la violencia hacia la mujer.

Social, vicaria, psicológica, económica... La violencia y el abuso pueden ejercerse desde numerosos puntos de vista y combinarse hasta el punto de despojar a la otra persona de toda capacidad de reacción. De ahí el empeño por parte de las instituciones públicar por crear cada vez más conciencia entre la población.

Este es el principal tema del nuevo episodio de '¿Qué sabes de la violencia de género?', una campaña audiovisual para informar y concienciar sobre esta lacra social que ha puesto en marcha la Delegación del Gobierno en Canarias, a través de su Unidad de Coordinación contra la Violencia sobre la Mujer.

A través de siete capítulos se recorren las islas canarias para plantear distintas preguntas y ofrecer respuesta a las personas que se encuentran por la calle, cuestiones que abordan temáticas directa o indirectamente relacionadas con la violencia sobre la mujer, como los mitos del amor o el uso de la pornografía.

En este segundo episodio, rodado en El Hierro, la jefa de Servicio contra la Violencia sobre la Mujer de la Delegación del Gobierno en Canarias, Evelia Déniz, y el periodista David Perdomo salen a la calle para comprobar el grado de conocimiento de los tipos de violencia hacia la mujer.

Tipos de violencia sobre la mujer

Violencia social: se produce cuando el agresor limita, controla e induce a su pareja a su aislamiento social, separándola de familiares y amistades con la intención de alejarla de su entorno habitual y dejarla sin apoyos ni recursos.

Violencia vicaria: es la violencia ejercida contra la mujer a través de sus seres queridos y, en especial, a través de sus hijos e hijas.

Ciberviolencia: es todo acto o comportamiento del agresor destinado a infligir un daño sobre la mujer a través de las tecnologías de la información y la comunicación, utilizando para ello canales como las redes sociales, programas de mensajería a través de móvil como WhatsApp o también el correo electrónico.

Violencia económica: es toda limitación, privación no justificada legalmente o discriminación en la disposición de los bienes, recursos patrimoniales o derechos económicos comprendidos en el ámbito de la convivencia de la pareja o en los casos de ruptura de la relación. Se incluyen situaciones en las que se obliga a la pareja a depender económicamente del agresor.

Violencia psicológica: toda conducta que atenta contra la integridad psíquica y emocional de las mujeres mediante amenazas, insultos, humillaciones, coacciones, menosprecio del valor personal o dignidad, exigencia de obediencia, aislamiento social, culpabilización y privación de libertad. También se considera violencia psicológica toda conducta dirigida a ocasionar daños a bienes de la víctima.

En el vídeo se pone de manifiesto cómo muchos de estos tipos de violencia no son identificados por la gente como comportamientos violentos contra la mujer. El secretario general de la Dirección Insular de la Administración General del Estado en El Hierro, Ramón Acevedo, argumenta que, en muchos casos, la violencia social y la económica comportan una «auténtica pérdida de libertad de la mujer».

La campaña se extenderá hasta la semana previa al Día Internacional de la Eliminación de la Violencia sobre la Mujer, el 25N, dos meses en los que adquirirá protagonismo el canal de YouTube de la Delegación del Gobierno en Canarias, en el que podrán seguirse estos episodios.