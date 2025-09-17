'¿Qué sabes de la violencia de género?', la nueva campaña que sale a la calle a romper mitos El nuevo proyecto audiovisual del Gobierno de Canarias busca informar y concienciar sobre esta lacra a los más jóvenes

'¿Qué sabes de la violencia de género?', así es el nombre de la nueva campaña audiovisual para informar y concienciar sobre esta lacra social puesta en marcha por la Delegación del Gobierno en Canarias, a través de su Unidad de Coordinación contra la Violencia sobre la Mujer.

En una rueda de prensa en Las Palmas de Gran Canaria, Anselmo Pestana, delegado del Gobierno, ha informado sobre el contenido de esta iniciativa acompañado por Evelia Déniz, jefa de Servicio contra la Violencia sobre la Mujer de la Delegación del Gobierno en Canarias, quien ha recorrido el archipiélago para ofrecer información sobre la violencia de género a pie de calle.

«Una de las principales partidas presupuestarias de las que hace uso esta Delegación del Gobierno es la que se refiere a la difusión y concienciación contra la violencia de género. Esta cuestión nos la tomamos muy en serio. Y no solo por el uso de fondos del Pacto de Estado, sino también por nuestro propio compromiso con la erradicación de esta lacra social. Por ello, siempre buscamos nuevos canales, nuevas maneras de llegar a la sociedad con un mensaje claro: la violencia de género sigue estando ahí, en lugares, actividades, que quizá pasan desapercibidos. Y todas y todos tenemos que identificarla y combatirla», afirma el delegado del Gobierno.

Han explicado que, aunque no solo quieran dirigirse a los chicos y las chicas, han buscado un formato más ligero y accesible, desde sus teléfonos móviles, donde cada uno pueda verse reflejado. Según han explicado, el proyecto consta de siete episodios que plantean «cuestiones muy serias, pero que nos van a sacar una sonrisa al mismo tiempo. Y, sobre todo, van a hacernos pensar mucho. Es una campaña que va a hacer que muchos se planteen cuestiones que hasta ahora no se habían planteado», añade.

En la campaña, un equipo liderado por Evelia Déniz recorre las siete islas, plantea distintas preguntas y ofrece respuesta a las personas que se encuentran por la calle, cuestiones que abordan temáticas directa o indirectamente relacionadas con la violencia sobre la mujer, como la violencia sexual, los mitos del amor o el uso de la pornografía.

Acompañada por el periodista David Perdomo, Evelia Déniz irá dando respuesta a las dudas, pero, sobre todo, a los planteamientos erróneos, poniendo especial énfasis en la existencia de toda una serie de recursos de asistencia a las víctimas y a sus hijas e hijos, auspiciados por el Pacto de Estado contra la Violencia de Género.

«Ha sido toda una experiencia pisar la calle con estos temas y, cara a cara, tratar de derribar mitos o corregir conceptos erróneos que existen sobre la violencia de género y sus distintas derivadas. Estoy muy satisfecha con el resultado, particularmente porque creo que mandamos mensajes que son muy necesarios y que van a llegar de una manera directa a las y los más jóvenes, fundamentalmente en lo referente a la forma de relacionarse entre ellas y ellos», explica Déniz.

La campaña comenzará a emitirse en los distintos canales de información y redes sociales de la Delegación del Gobierno en Canarias el próximo 22 de septiembre, cuando se lanzará el episodio grabado en Gran Canaria dedicado a la violencia sexual. La emisión se extenderá hasta la semana previa al Día Internacional de la Eliminación de la Violencia sobre la Mujer, el 25N.