Cómo tratar a las personas con alzhéimer

Rosa empezaba a tener ‘despistes’. Demasiados para quienes la conocían. Muchos meses con olvidos hicieron sospechar, y un escáner confirmó el diagnóstico: alzhéimer . Tenía 74 años. Su hija Montse todavía recuerda la conmoción familiar: «Sentimos que nuestro referente se venía abajo sin poder hacer nada por remediarlo, y al principio albergábamos la esperanza de que fuera algo temporal». Pero no fue pasajero. Hoy Rosa tiene 85 años y forma parte del millón doscientas mil personas que hay en España afectadas por algún tipo de demencia, según datos de la Confederación Española de Alzheimer (CEAFA), aunque no existen censos oficiales.

– ¿A qué se enfrentaron?

El camino, sin embargo, no ha estado libre de baches. «En un momento dado llegué a pensar que no me compensaba todo mi esfuerzo para lo poco que recibía por su parte», confiesa. «Creía que no me escuchaba, pero ella me demostró que estaba muy equivocada». Era sábado y, por circunstancias laborales y personales, Montse creyó que sería el peor fin de semana de su vida. Quince días antes le rondó por la cabeza una pregunta: «¿por qué sigue viva?» Al rato, su madre sufrió una crisis convulsiva. Ese episodio le llenó de remordimiento (por haber pensado aquello) y de angustia (temía que le volviera a dar una crisis), pero entonces se obró el milagro.

Rosa, que llevaba meses sin apenas moverse ni pronunciar palabra, levantó la mano y le acarició la cara. «Me emocioné muchísimo y le dije: ‘mamá, te necesito aquí conmigo para siempre’. Ella empezó a reírse y me contestó: ‘¿Ah sí? ¿Aquí contigo para siempre?’. Fue cuando se me abrieron los ojos y supe que, a pesar de que a veces creamos que no se enteran de lo que pasa a su alrededor y demos por hecho que no nos escuchan, ellos siguen ahí», afirma Montse. «Eso me ayudó a darle la vuelta a la situación y a empezar a disfrutar realmente de mi tiempo con ella. Con los años, esta enfermedad me ha enseñado a ser más paciente y a disfrutar del presente. Ahora creo que todo lo que nos ocurre en la vida hay que aprovecharlo como un aprendizaje».