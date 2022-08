Vigilancia volcánica de Canarias: dos organismos científicos realizan la misma tarea y sin coordinarse

«Habrá una erupción. Será dentro de diez, cuarenta o de cien años. No hay forma de saberlo»

La erupción de Cumbre Vieja ha puesto en evidencia que «el riesgo y la vulnerabilidad de Canarias es mayor de lo que cabía esperar», explica el sismólogo del Instituto Geográfico Nacional (IGN), Itahiza Domínguez. Por ello, el IGN trabaja «como si la próxima erupción pudiera ser en breve», asegura el científico.

Las islas volcánicamente activas –La Palma, Tenerife, El Hierro y Lanzarote– tienen mayor probabilidad de erupción, mientras que en Gran Canaria y en Fuerteventura, si bien no se descarta del todo, la probabilidad es mucho menor, porque sus erupciones más recientes ocurrieron hace miles de años.

En todo caso, las tareas de vigilancia se centran en las islas más activas. «Sabemos que La Palma ha tenido muchas erupciones históricas y las va a tener en el futuro. ¿Cuándo va a ser? No lo sabemos. Puede ser en 10, en 40 o en 100 años», resalta el sismólogo. En cuanto a El Hierro, recuerda que hace una década registró la erupción submarina del Tagoro. «En El Hierro no hay erupciones históricas reconocidas porque no hay datos, pero es posible que las hubiera y no se hayan constatado», apunta.

Respecto a Tenerife, señala que es la isla con mayor riesgo volcánico porque hay más población. Su tamaño obliga a dotarla de una amplia red de estaciones sísmicas y geodésicas. «Puede haber erupciones monogenéticas y basálticas como las que hemos tenido en los últimos 500 años, pero el Teide puede generar erupciones más explosivas», dice Domínguez. Por eso, en este volcán se emplean técnicas específicas de vigilancia como cámaras térmicas para medir la temperatura de las «fumarolas, que en algunos puntos alcanzan los 80 grados. Estudiarlas es fundamental para detectar una reactivación de la cámara magmática», indica.