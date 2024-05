La temperatura del mar en Canarias aumenta, pero faltan datos para mitigar sus efectos

«Si en 2023 hubo un aumento considerable de la temperatura del océano en las islas Canarias, 2024 ha comenzado peor. Y sin poder conocer sus implicaciones. No podemos, por tanto, determinar qué adaptación tenemos que llevar a cabo», posteó esta semana en la red social X, antes Twitter, Alonso Hernández, catedrático de la Universidad de Las Palmas de Gran canaria (ULPGC) y líder del grupo de investigación del Instituto de Oceanografía y Cambio Climático (Iocag) de la misma universidad.

El aumento de la temperatura del Atlántico «no es una novedad», explica el científico. «La temperatura de la superficie del océano en 2023 llegó a un máximo y este año 2024 sigue aumentando más». El problema, apunta, es que en Canarias «no tenemos conocimiento de lo que pasa de la superficie hasta el fondo, a 4.000 metros de profundidad, porque no contamos con barcos oceanográficos para hacer las mediciones», lamenta.

EN CONTEXTO 2023 Los océanos alcanzaron el pasado año la temperatura más alta registrada, 0,23 grados más que en 2022.

Tendencia 2004 sigue la misma tendencia. El mar sigue acumulando calor con cifras superiores al año anterior.

Archipiélago 4.000 metros de profundidad tiene el océano en Canarias. Alonso Hernández reclama medios para estudiarlo.

«Cuando entró en erupción el volcán submarino de El Hierro, el Tagoro, en 2011 no teníamos barco oceanográfico. Tampoco en la erupción del volcán de La Palma en 2021 ni para buscar a Anna y Olivia. Siempre tenemos que esperar al de la península», se queja. Y es que las consecuencias de esa carencia son claras. «No conocemos lo qué pasa en la columna de agua. Sí sabemos que está aumentado porque al calentarse se expande el nivel de la superficie del mar. Ese nivel del mar está aumentando a nivel global a razón de 3,1 milímetros cada año, pero no sabemos si en Canarias es más o si es menos de esa cantidad para llevar a cabo la adaptación necesaria para evitar lo que esta ocurriendo como hace poco en el barrio de San Cristóbal, en Las palmas de Gran Canaria, o lo que ha pasado en Tenerife. No sabemos cuanto está aumentando realmente el nivel del mar en Canarias».

Si se puede decir, señala Alonso, que eso implicará «más olas de calor, pero no sabemos cuántas porque no hemos podido cuantificar desde superficie hasta el fondo esos cambios. Otro problema es cómo está aumentando la temperatura hay nuevos organismos que colonizan este área oceanográfica que son desconocidos», añade. En definitiva, «no sabemos qué podemos hacer para adaptarnos», insiste el científico.

Hernández sí reconoce que el programa Radial Profunda de Canarias (Raprocan), que lidera el Instituto Nacional de Oceanografía y en el que participa la ULPGC, es «muy interesante». El océano modula el clima, por lo que hay que contar con «observaciones sistemáticas con largos registros» para comprender el proceso. A ello se dedica Raprocan analizando en Canarias el denominado «giro subtropical», la estructura oceánica mas grande del Atlántico Norte, señala el Instituto Oceanográfico. El archipiélago está situado el margen oriental del giro subtropical por lo que resulta ideal para analizar el giro. Sin embargo, dice Hernández, las campañas son una o dos veces al año. «Tenemos una idea de lo que puede ocurrir pero no podemos determinarlo con la exactitud requerida», añade.