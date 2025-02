Carmen Delia Aranda Las Palmas de Gran Canaria Domingo, 2 de febrero 2025, 01:00 Comenta Compartir

El director científico del Instituto Volcanológico de Canarias (Involcan), Nemesio Pérez, arroja luz respecto a las últimas novedades de la actividad volcánica registrada en la isla de Tenerife y en El Teide a través de un cuestionario. Su objetivo y el de la institución que encabeza, compartir sus conocimientos y formar a la población sobre la naturaleza telúrica del archipiélago.

- ¿Cuáles son los principales cambios sísmicos, geodésicos y geoquímicos que vienen detectándose en Tenerife?

- El seguimiento y medida de algunos parámetros que el Involcan materializa para el fortalecimiento de la vigilancia volcánica de Tenerife han reflejado valores superiores a los que consideramos background o fondo. Estas 'anomalías' se han detectado en varios sistemas volcánicos de Tenerife: Dorsal Noroeste de Tenerife o Dorsal de Abeque, Dorsal Noreste de Tenerife o Dorsal de Pedro Gil, Dorsal Sur de Tenerife y complejo volcánico Teide-Pico Viejo. En lo que respecta a la monitorización geoquímica relacionada con la emisión difusa de dióxido de carbono (CO2), se han observado registros relativamente altos en las Dorsales de Abeque y Pedro Gil durante el periodo 2014-2023, mientras que en el caso de la Dorsal Sur de Tenerife estas emisiones difusas anómalas se han observado durante el periodo 2015-2023. En el caso del complejo volcánico Teide-Pico Viejo, las emisiones difusas de CO2 anómalas se han registrado desde mediados de 2016 hasta la actualidad.

- ¿Y anomalías sísmicas?

- Por lo que respecta a la monitorización sísmica las principales anomalías que se han observado en Tenerife han sido: a) el registro de cinco enjambres de eventos sísmicos híbridos, el primero de ellos el 2 de octubre de 2016 y los cuatro siguientes el 14 de junio de 2019, 17 de junio de 2022, 12 de julio de 2022 y 14 de noviembre de 2024, b) un incremento general de la microsismicidad a partir de junio de 2017 y c) el registro de más de 110 enjambres de eventos sísmicos de fracturación (microterremotos) desde 2017 hasta la actualidad. La localización de los enjambres sísmicos reflejan que algunos de ellos pudieran asociarse a los sistemas volcánicos de la Dorsal de Abeque y la Dorsal Sur de Tenerife, mientras que otros podrían ligarse al complejo Teide-Pico Viejo. Desde finales de 2023, las estaciones GPS diferenciales han registrado una pequeña deformación del terreno en Las Cañadas del Teide cuya entidad es inferior a los 2 centímetros y que esta relacionada con una fuente muy superficial posiblemente de origen hidrotermal.

- ¿Estas anomalías responden a una intrusión magmática?

- Con la información que estamos evaluando no podríamos confirmar, con una buena certidumbre, que estemos ante un proceso de intrusión magmática en el subsuelo de la isla de Tenerife asociado a un magma de naturaleza basáltica, dado que no hemos observado incrementos significativos en la emisión de helio-3 que registramos en las fumarolas del Teide desde 1991. En el caso que estuviéramos ante un proceso de intrusión magmática bajo la isla de Tenerife, sería pertinente resaltar que estudios realizados a escala global - analizando todas las intrusiones magmáticas que se han identificando inequívocamente en diversos volcanes del mundo - reflejan que el 80-90% de las intrusiones magmáticas no terminan en un proceso eruptivo.

- Si no es una intrusión magmática, ¿qué hipótesis barajan para explicarlas?

- La hipótesis que desde el Involcan estamos manejando es la de un incremento de presión en el sistema hidrotermal existente en el subsuelo de la Isla de Tenerife. Esta hipótesis se sustenta por diferentes observaciones científicas. En primer lugar, la más evidente, es el incremento en las emisiones difusas de CO2 en el cráter del Teide, que refleja directamente este proceso de presurización. En segundo lugar, las variaciones observadas en la microsismicidad son coherentes con este mismo proceso, siendo la ocurrencia de microterremotos y eventos híbridos favorecida por un incremento de presión en el sistema hidrotermal.

- ¿Por qué se está produciendo un aumento de presión en el sistema hidrotermal?

- Este incremento pudiera estar relacionado con procesos de inyección de fluidos magmáticos en el sistema hidrotermal. Estos fluidos podrían tener su origen directamente en el manto superior que se encuentra por debajo de la isla de Tenerife o desde una de las pequeñas cámaras o bolsas magmáticas que posiblemente se encuentran en la corteza de la isla.

- ¿Estas anomalías obligan a variar el mapa de peligrosidad volcánica de Tenerife? ¿A qué zonas habría que prestar mayor atención?

- La zonificación de la peligrosidad volcánica en la isla de Tenerife que ha adoptado el Plan de Actuación Insular frente al Riesgo Volcánico (PAIV) se ha elaborado teniendo en cuenta la historia volcanológica de la isla durante miles de años; por lo tanto, esta actividad puntual no debiera generar un cambio en el mismo. La zonificación de la peligrosidad volcánica en la isla de Tenerife viene a resaltar dos observaciones muy importantes sobre un posible y futuro proceso eruptivo en Tenerife: la primera, lo más probable es que se trate de una erupción basáltica fisural; dígase con un índice de explosividad volcánica (VEI por sus siglas en inglés) relativamente bajo VEI ≤ 3; y la segunda, que el sistema volcánico de Tenerife que presenta una mayor probabilidad de experimentar la posible y futura erupción sea el sistema volcánico de la Dorsal Noroeste de Tenerife o Dorsal de Abeque. Por otro lado, enfatizar el concepto de probabilidad dado que los científicos siempre hablamos en dichos términos y no en términos de certeza. Por lo tanto, esta información no es incompatible que el próximo proceso eruptivo que ocurra en Tenerife pudiera ocurrir en otra zona de la isla por muy baja probabilidad que tenga.

Ampliar Nemesio Pérez, realizando medidas de temperatura en fumarolas del sistema volcánico de Hengill, en Islandia. C7

- ¿Cómo se puede mejorar la vigilancia volcánica ante esta circunstancia y de cara al futuro?

- Desde el Involcan pretendemos reforzar nuestros trabajos de investigación para contribuir al fortalecimiento de la vigilancia volcánica de Tenerife a través de varias acciones: puesta en marcha de una red de gravímetros cuánticos, reforzar la red sísmica del Involcan en la isla, fortalecer la monitorización geoquímica y geofísica a través de intensificar las campañas científicas periódicas, etcétera.

- ¿Se ha incrementado la posibilidad de una erupción en los alrededores del Teide? ¿Qué probabilidades barajan y en qué plazos?

- En el caso de la isla de Tenerife, teniendo en cuenta el número de erupciones históricas (6) ocurridas en la isla durante los últimos 600 años y aplicando un modelo de distribución estadística de Poisson, se puede conocer la probabilidad de una futura erupción en la isla para diferentes ventanas temporales. Estas probabilidades son del 1,0% para 1 año, 4,9% para 5 años, 9,5% para 10 años, 39,3% para 50 años y 63,2% para 100 años. En el caso particular del complejo volcánico Teide-Pico Viejo, teniendo en cuenta las 18 erupciones registradas durante los últimos 8.000 años las probabilidades de una futura erupción para dicho sistema volcánico son mucho menores: 0,2% para 1 año, 1,2% para 5 años, 2,2% para 10 años, 10,6% para 50 años y 12,8% para 100 años. Resaltar que estas probabilidades engloban todas las fases de un ciclo eruptivo (fases inter-eruptivas, pre-eruptivas, eruptivas y post-eruptivas) a lo largo del periodo de tiempo que se ha utilizado para su estimación el cual ha sido fundamentalmente cubierta por la fase inter-eruptiva. Por lo tanto, en una situación en la cual los parámetros de vigilancia volcánica están registrando valores anómalos, dichas probabilidades deben considerarse relativamente mayores a las descritas.

Ampliar Tabla de probabilidades de erupción en distintos escenarios y periodos de años. Involcan

- Teniendo en cuenta el comportamiento del sistema volcánico de Tenerife en los últimos once mil años, ¿qué tipo de erupción es más probable?

- Lo más probable es que se trate de una erupción basáltica fisural; dígase con un índice de explosividad volcánica (VEI por sus siglas en inglés) relativamente bajo VEI ≤ 3 y que dicha erupción se encuentre relacionada con el sistema volcánico de la Dorsal Noroeste de Tenerife o Dorsal de Abeque.

- ¿Desde cuándo no se registra una erupción en el estratovolcán del Teide? ¿Cuál ha sido su frecuencia eruptiva? ¿Cuáles son las características de una erupción en el complejo Teide-Pico Viejo?

- La última erupción ocurrida en el complejo volcánico Teide-Pico Viejo fue la erupción de Chahorra o Narices del Teide en 1798 que tuvo una duración de aproximadamente 3 meses. En este sistema volcánico se han registrado al menos unas 18 erupciones volcánicas durante los últimos 8.000 años, y estas han sido tanto erupciones de índices de explosividad volcánica relativamente bajos como moderados y además son más frecuentes las erupciones de menor índice de explosividad que las de mayor índice de explosividad; estas últimas pudieran tener periodos de recurrencia entre 2.000 y 5.000 años que conllevan una probabilidad de ocurrencia muy baja.

- El comité científico del Pevolca ha puesto en conocimiento de las autoridades estas anomalías para arbitrar las acciones pertinentes de cara al futuro. Sin embargo, algunas voces los han tachado de alarmistas. ¿Existe un negacionismo volcánico en Canarias? Como científico, ¿se siente cuestionado? ¿En qué ámbito? ¿institucional o ciudadano?

- Informar sobre el estado de la actividad volcánica no es alarmar, siempre y cuando el contenido de la información se sustente en el rigor científico y que el ejercicio de la comunicación tenga muy presente el tipo de audiencia receptora del mensaje. Por el contrario, manifestar y divulgar opiniones que no se sustentan en el rigor científico y actuar con poca transparencia sí es alarmar. No creo que exista un negacionismo volcánico en Canarias, en todo caso lo que ocurre es que la sociedad canaria (administrados y administradores) tiene una baja o muy baja percepción sobre el riesgo volcánico en Canarias. A veces surgen opiniones sobre algún tema procedentes de personas que tienen su propia parroquia e incluso de científicos que, sin ser expertos en dicha temática, tienen la poca humildad de cuestionar la opinión de científicos que sí son expertos o especialistas en dicha temática.

- Actualmente en Canarias hay dos instituciones encargadas de la vigilancia volcánica; el Involcan y Instituto Geográfico Nacional (IGN), ¿esta circunstancia los va a obligar a estrechar aún más su colaboración y a realizar trabajos conjuntos?

- Hoy por hoy el IGN es la institución que, por un Real Decreto de 2004, no consensuado con Canarias, tiene las competencias en vigilancia volcánica. El Involcan no tiene competencias en este ámbito, pero realiza trabajos de investigación con la finalidad de fortalecer la vigilancia volcánica en Canarias; la única zona del territorio nacional expuesto al riesgo volcánico. A raíz de la erupción de La Palma en el 2021, se ha establecido una interesante y productiva cooperación científica entre el IGN y el Involcan que está contribuyendo a la reducción del riesgo volcánico en Canarias. De hecho, en relación a la actual situación de Tenerife estamos fortaleciendo aún más esta cooperación científica.