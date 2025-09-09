Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Directo Parlamento de Canarias, en directo: PP y PSOE llevan hoy la bronca por la condonación de la deuda
A la izquierda, el físico canario Javier Santaolalla y a la derecha, Carlos Torrent, presentador del podcast. C7

Islas Responsables estrena podcast con Javier Santaolalla como primer invitado

Esta iniciativa, que arranca este martes 9 de septiembre, tiene como objetivo visibilizar el talento que hay en Canarias

CANARIAS7

CANARIAS7

Las Palmas de Gran Canaria

Martes, 9 de septiembre 2025, 13:37

El físico y divulgador científico canario Javier Santaolalla es el primer invitado del podcast Islas Responsables, una propuesta de Islas Responsables Lab (IRLab) del Gobierno de Canarias para visibilizar el talento existente en el archipiélago a través del canal de YouTube de Canarias2030.

Con esta iniciativa, que se estrena este 9 de septiembre y está conducida por el periodista Carlos Torrent, pretende fomentar la promoción de áreas vinculadas a IRLab, con el eje conductor de la sostenibilidad y la innovación y vinculando a los invitados y los contenidos con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y la Agenda Canaria 2030.

El protagonista de este primer episodio del podcast Islas Responsables, Javier Santaolalla, es ingeniero de Telecomunicaciones (egresado de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria -ULPGC-), doctor en física de partículas y divulgador científico.

Episodio «Los telescopios de Canarias son el orgullo del mundo». Islas Responsables

Santaloalla tiene más de cuatro millones de seguidores en redes sociales -2,5 millones de seguidores solo en Instagram- y es, en esta faceta de creador de contenidos, donde ha encontrado la fórmula para acercar la ciencia a los jóvenes.

Ha trabajado en el Centro Nacional de Estudios Espaciales en Francia y la Organización Europea para la Investigación Nuclear (CERN), donde formó parte del equipo que descubrió el bosón de Higgs.

En el podcast Islas Responsables, el científico aborda las posibilidades del turismo astronómico en el archipiélago y las oportunidades que ofrece el cielo canario, la necesidad de preservar el paisaje de las islas y la conveniencia de acercar el conocimiento al público en general y a los jóvenes en particular.

