64 investigadores de las universidades canarias, entre los más influyentes del mundo El ranking de la Universidad de Stanford incluye a 24 científicos y científicas de la ULPGC y a 40 de la ULL. Los dos centros aumentan su presencia en la clasificación

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Jueves, 25 de septiembre 2025, 19:12

La edición 2025 del ranking de la Universidad de Stanford, publicada recientemente, destaca a 24 investigadores de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) entre el 2% de los científicos más influyentes del mundo duranteel año 2024, ocho más que en la edición anterior.

En el caso de la Universidad de La Laguna, también aumenta su presencia en el ranking de investigadores influyentes de Stanford, que incluye a 40 personas adscritas a a la ULL, nueve más que en el listado del año pasado.

Este ranking de la universidad californiana, que publica desde 2019, se elabora a partir de la información contenida en la base de datos Scopus, que consta de 22 grandes áreas científicas y 174 submaterias y evalúa a los científicos y científicas por la cantidad e impacto de citas de sus trabajos, entre otros criterios, informa la ULPGC en un comunicado.

La actividad de los investigadores mundiales se divide en dos grandes categorías: en una primera clasificación recoge a aquellos científicos con mayor impacto de citas en el último año, en este caso el año 2024; y en una segunda clasificación, resalta a los investigadores teniendo en cuenta el trabajo e impacto de la totalidad de su carrera científica a lo largo de todos los años de trabajo.

El primer listado del ranking abarca a 236.314 investigadores, mientras que el segundo registra a 230.333 científicos y científicas.

En lo que concierne a la clasificación del personal investigador más influyente en el último año 2024 en la universidad grancanaria destacan, por este orden, los siguientes científicos adscritos a la ULPGC: Lluís Serra, Sadasivam Kaushik, Marisol Izquierdo, Jacques Bulchand, José A. Calbet, Delvys Rodríguez Abreu, Juan Carlos Carracedo, Emilio Custodio Gimena, Daniel Montero, José Antonio Carta, Santiago Hernández-León, Julieta Schallenberg, Alejandro Ruiz García, Víctor Manuel Tuset, María José Caballero, José Ignacio Castañón, Melchor González Dávila, Antonio Jesús Fernández y Lorenzo Hernández Castellano.

La clasificación de los investigadores de la ULPGC más influyentes por el impacto de sus trabajos a lo largo de toda su carrera científica está liderada por Sadasivam Kaushik, Lluís Serra, Marisol Izquierdo, José A. Calbet, Paul Knipschild, Juan Carlos Carracedo, Emilio Custodio Gimena, Santiago Hernández-León y Juan Ortega. Le siguen José Antonio Carta, Daniel Montero, Luís Álvarez, José Ignacio Castañón, Anastasio Argüello y Karl Krissian.

En los listados hay investigadores e investigadoras que se repiten y, además, incorporan a personas ya jubiladas o incluso fallecidas, dado que pueden haber sido responsables de trabajos relevantes en sus respetivos campos que siguen siendo citados pese a su antigüedad.

En el caso de la Universidad de La Laguna, aparecen en ambos listados el psicólogo ya jubilado Manuel Gutiérrez Calvo; los astrofísicos Carlos Allende Prieto, Alexander Vazdekis y Johan K. Knapen; los químicos David Díaz Díaz, Ricardo M. Souto y Miguel Ángel Rodríguez-Delgado; la ingeniera informática Carina González; el especialista en expresión gráfica en ingeniería y arquitectura Jorge Martín; los químicos Javier Hernández Borges y Verónica Pino; y el médico Lucio Díaz Flores, informa la ULL en un comunicado.

En el listado que evalúa la carrera científica global también aparecen el psicólogo especializado en educación Eduardo Martín; los médicos Emilio Sanz, Gundela Meyer y Enrique Quintero; el matemático Jorge García Melián; el biólogo molecular Néstor Torres; el farmacéutico José Manuel Padrón; y los químicos Gonzalo García, Elena Pastor, Pedro Núñez Coello y Juan Carlos Ruiz Morales.

Por su parte, en el listado conformado en base a la producción científica de 2024 figuran la psicóloga Pilar Matud; los astrofísicos Ignacio Trujillo, Mireia Montes, Hannu Parviainen y Francisco Shu Kitaura; el comunicólogo Alberto Ardèvol Abreu; el ecólogo José María Fernández Palacios; el matemático Juan J. Trujillo; los químicos Bárbara Socas y Álvaro Santana; la arqueóloga Carolina Mallol; los médicos Carlos de las Cuevas, Esteban Porrini, los físicos Inocencio Rafael Martín, Víctor Lavín y Luis Alberto Correa; y el biólogo Jacob Lorenzo.