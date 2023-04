«La inteligencia artificial será tan imprescindible como el inglés»

La nueva era tecnológica no hay quien la detenga, Mónica Villas, ingeniera industrial da las respuestas para entender el comportamiento y las claves de la Inteligencia Artificial y el uso del ChatGPT

Aday Martín Santana Las Palmas de Gran Canaria Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Compartir Copiar enlace

WhatsApp

Facebook

Twitter

LinkedIn

Telegram

No hay marcha atrás. La inteligencia artificial (IA) no hay quien la pare. El 'boom' ha llegado con el ChatGPT y el cambio ya está aquí. Que te haga un trabajo de fin de grado, que te redacte un mail para tu jefe o predecir si te va a dar un ictus o no es culpa de la IA generativa. Todo un avance para la humanidad que supondrá cambios en todos los sectores, siendo el de la educación uno de los más afectados.

«Trata de emular la inteligencia humana, y asusta la velocidad a la que cambia todo, pero el secreto está en que sea complementario», señala la experta Mónica Villas, licenciada en Ingeniería Industrial y autora del libro 'Manual de ética aplicado a la Inteligencia Artificial'. Según Villas, los expertos no se ponen de acuerdo en la velocidad a la que se podrían destruir puestos de empleo, pero recuerda que «no se pueden poner puertas al mar». «Pasa como con la energía nuclear en su día, ¿cómo la utilizas y de qué manera? Necesita de un gran acuerdo global». La ingeniera explica que la inteligencia artificial es uno de los retos más importantes para el humano. «Vamos a tener que decidir nuestro rol ante esta revolución. El quedarse atrás, el no confiar en las nuevas tecnologías, va a limitar en tu empleabilidad en los próximos años». Un reto que en Canarias según Mónica se podría aprovechar mucho en el área del turismo. La IA podría «hacer guías turísticas, predecir determinados viajes u ofrecer alternativas si la ocupació está llena». -¿Qué es la IA? -La inteligencia artificial de lo que trata es de emular la inteligencia humana, emular muchas capacidades nuestras. Interactuar, intentar entender que las máquinas comprendan mejor nuestro lenguaje natural. El secreto está en complementar la inteligencia humana con lo que la IA nos pueda aportar a nuestra vida. -El problema es la velocidad a la que está cambiando todo. Los expertos dicen que no están seguros de que la velocidad a la que se puedan destruir posibles puestos de trabajo seamos capaces de generarlos con esa misma rapidez. No obstante, soy positiva siempre nos hemos adaptado a los cambios. -Habla de la velocidad tan rápida que puede avanzar, ¿cree que puede haber marcha atrás? -No le puedes poner puertas al mar, la IA se utiliza en todas partes del mundo. En China, en EEUU, en Europa, por mucho que queramos vetarlo, en otras áreas del mundo la seguirán utilizando. Pasa como con la energía nuclear en su día, ¿cómo la utilizas y de qué manera? Debe existir un gran acuerdo global. -¿Y quién rige todo esto? -Piensen en un coche autónomo, si este atropella a alguien, ¿de quién es la culpa? Es culpa del software, del fabricante... Hay mucha legislación al respecto todavía, no hay grandes avances en lo que al final es lo importante, de quién es la responsabilidad. La regulación está avanzando mucho en Europa desde el 2018, que se empezó a hacer el primer borrador. -En 2021 se publicó esa regulación, pero hasta que entre en vigor quedan todavía muchos flecos, y esto se empezó a hacer antes del ChatGPT. -Lleva viviendo dos años en Canarias, ¿cómo ha visto aquí el panorama y el interés por la inteligencia artificial? -Las empresas que he podido conocer en las islas sí que estaban haciendo cosas. Para Canarias el tema del turismo es fundamental para su economía y creo que aquí pueden utilizar esta IA en este sector. Hacer guías turísticas, predecir determinados viajes o predecir y ofrecer otro tipo de alternativas si estuviese todo lleno. La inteligencia artificial mezclada con el turismo puede ser un área a desarrollar aquí. «La IA mezclada con el turismo puede ser un área a desarrollar para Canarias» Mónica Villas -¿Cree que hay cierto miedo en la sociedad hacia este cambio? -Hay miedo a lo desconocido, en Europa relacionamos mucho la IA con algo destructivo, como si fuera la serie 'Terminator'. Muchos dicen que si se va a acercar a las armas y va a acabar con la humanidad... Todo lo contrario, hay muchos avances muy positivos. Por ejemplo, Alphafol y las proteínas. Este descubrimiento ha ayudado a disminuir los costes y el tiempo del diseño de las proteínas. Antes se tardaba años, ahora se ha disminuido a meses. -Algunos estudios hablan de un 40% de empleos automatizados en las próximas dos décadas. ¿Te quitará el trabajo un robot? -Leía el otro día en un estudio de Bloomberg que 300 millones de puestos de trabajo desaparecerán, somos 8 mil millones de personas, de las cuales alrededor del 60% trabaja, no es tanto. La cifra asusta, pero no es tanto que desaparezca ese trabajo, sino que se cree de otra manera. -Uno de los sectores más afectados es la educación con el uso del ChatGPT. ¿Cree que es compatible con ella? -Es curioso, el otro día en una charla uno de los alumnos comentó, que abría su trabajo de fin de grado y lo primero que le ponía es «Prohibido utilizar el ChatGPT». Prohibir atrae más. Es un tema relacionado con la responsabilidad, al final el trabajo va a llevar tu nombre. Puedes utilizarlo para resumir textos o para ayudarte a buscar fuentes, pero siempre hay que validarlas. Esta herramienta ha sido entrenada con datos de 2021. -Podemos pedir un trabajo de 20 páginas pero ¿qué certeza tenemos de qué el alumno no lo ha hecho con esta herramienta? Antes pasaba lo mismo, pasábamos Turnitin y ahora saldrán otras herramientas para el ChatGPT. Creo que los que trabajamos en la docencia nos hará a aprender a ChatGPT a cómo enseñar mejor a nuestros alumnos. Los maestros tienen que saber utilizarlo. Probablemente acabaremos volviendo a los exámenes orales Mónica Villas -¿La sociedad está preparada para afrontar estos cambios? -Siempre soy optimista, llevo toda mi vida en tecnología y he visto como personas que no sabían nada sobre esto aprendían a programar. Todo es ponerse, no todo el mundo puede ser tecnólogo, ni abogado, ni periodista. Hay que pensar que esto será tan imprescindible en nuestra vida como el inglés. -¿Estamos ante la nueva revolución industrial? -Sí, ahora mismo estamos en la IV revolución industrial, que es inminentemente la era de los datos y la tecnología, donde ha hecho 'boom' tecnologías como cloud, realidad aumentada, blockchain. No sé si llamarle quinta revolución industrial, la llamaría más bien 'La era de la IA responsable'. -Ahora mismo, la inteligencia artificial ha hecho un cambio tan grande como el salto a Google o a Internet. Nos va a cambiar la manera de trabajar, la manera de desplazarnos, la manera de hacer determinadas cosas. Será una revolución donde los humanos vamos a tener que definir nuestro rol. -¿Qué futuro nos depara? -De muchas oportunidades. Ahora con la IA generativa se me ocurren muchas aplicaciones, hablan de entrenarlos para finanzas, marketing o para distintas áreas. Se me ocurre un futuro en el que vamos a aprender de otra manera, probablemente acabaremos volviendo a los exámenes orales que hacíamos en el pasado porque tendremos que distinguir y saber si eso lo has hecho tú. Al final, lo importante en los trabajos es qué sabes hacer tú o cómo utilizas tu las habilidades que tienes para trabajar.