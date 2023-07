La Inteligencia Artificial Está Cambiando el Mundo y Tú Puedes Invertir en Ella

La inteligencia artificial (IA) ha llegado para transformar a nuestro mundo debido a su potencial de ejecutar tareas tanto sencillas como complejas en cuestión de segundos, superando con creces la capacidad humana.

Si bien esta tecnología aún está en una etapa temprana de su desarrollo, las organizaciones a escala global ya están adoptándola y encontrando en ella formas de automatizar sus procesos, reducir costos, y mejorar la experiencia del cliente.

Un ejemplo claro del éxito de la IA es el nivel de popularidad que ha alcanzado el chatbot creado por OpenAI, ChatGPT, que en apenas pocos meses tras su lanzamiento atrajo a nada más y nada menos que 100 millones de usuarios diarios – un récord histórico en el mundo de los aplicativos online y móviles.

Todo este auge ha resultado en una subida importante en la valoración de las empresas directamente envueltas en el desarrollo de la IA como es el caso de Microsoft y Palantir, entre otras.

Para algunos inversores, puede resultar un poco confuso seleccionar el mejor vehículo para sacar provecho a esta tendencia. Con ello en mente, te presentamos a continuación dos instrumentos financieros a través de los cuales podrás obtener exposición a la creciente industria de la inteligencia artificial a través del mercado de capitales.

Acciones individuales

Comprar acciones individuales de empresas cotizadas en bolsa que estén participando activamente en el desarrollo y comercialización de la inteligencia artificial es quizás la forma más sencilla de invertir en esta industria.

Sin embargo, no todas las empresas son iguales en este sentido ya que muchas firmas tecnológicas, grandes y pequeñas, están actualmente invirtiendo y desarrollando esta tecnología pero no están monetizándola de la misma forma o su éxito puede no tener necesariamente un fuerte impacto en sus finanzas.

Un ejemplo de estas empresas es Microsoft (MSFT), la cual ha adquirido más de dos tercios de la firma OpenAI y que ha adoptado los modelos de IA desarrollados por esta compañía en varios de sus productos incluyendo su buscador web Bing, para el cual lanzó una herramienta llamada Bing Chat.

El nivel del impacto de la IA en las finanzas de Microsoft solo podrá cuantificarse en los años que están por venir pero se puede prever que la empresa está apostando fuertemente en el éxito de esta tecnología, tal y como en otro momento lo hizo con el sector de computación en la nube, el cual se ha convertido hoy en su mayor fuente de ingreso.

En el caso de Microsoft, su negocio está bastante diversificado y la IA solo generaría una porción de los ingresos del mismo. Esto reduce el impacto que su adopción y desarrollo pueden tener en la valoración de la empresa pero también mitiga los riesgos de que estas apuestas tempranas puedan no resultar tan bien como se espera hoy día.

Por otro lado, existen empresas como Palantir (PLTR) y C3.ai (AI) que desarrollan y venden tecnologías de IA y que compiten directamente con firmas como OpenAI. El modelo de negocio de estas empresas es completamente distinto al de Microsoft y su éxito financiero depende en buena forma de que sus productos y soluciones sean adoptados por las empresas a escala masiva.

En el caso de estas dos empresas, el éxito comercial de su software tendría un impacto crítico en sus finanzas y en el valor de sus acciones. Resulta evidente que para invertir en acciones individuales de IA, se debe conocer bien la dinámica de cada empresa y como la IA podría beneficiar su desempeño financiero a fin de seleccionar a las mejores candidatas para un portafolio de inversión.

Fondos cotizados en bolsa

Los fondos cotizados en bolsa, también llamados ETFs por sus siglas en inglés, invierten en una cartera de instrumentos financieros basados en un objetivo, metodología, o enfoque predefinido por las empresas que los gestionan.

En el caso de la inteligencia artificial, varias compañías gestoras de fondos han lanzado al mercado ETFs que se enfocan en este sector de la industria tecnológica y los inversionistas pueden adquirir estos fondos para obtener exposición al sector.

Algunos de estos ETFs incluyen el Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF (BOTZ) gestionado por Global X y el iShares Robotics and Artificial Intelligence ETF (IRBO) gestionado por la compañía BlackRock.

Por otro lado, la empresa de servicios financieros Roundhill Investments recientemente lanzó un ETF llamado Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT) que se enfoca en empresas que están desarrollando tecnologías de IA generativos como ChatGPT o Claude.

El beneficio de invertir en IA a través de ETFs es que se reduce el riesgo de seleccionar equivocadamente a solo un par de empresas que pueden o no dar los resultados en el largo plazo ya que estos fondos invierten en docenas de firmas prometedoras, diversificando así el riesgo para los inversionistas.

Para cerrar

Toda innovación tecnológica ha traído consigo su cuota de riesgo y oportunidad en el pasado como ha sido el caso del internet, los teléfonos móviles y, más recientemente, las criptomonedas.

El momento de la IA parece haber llegado y es una oportunidad de oro para aquellos que creen en el potencial de esta tecnología de transformar nuestra sociedad y de generar riqueza para las empresas que la desarrollan.