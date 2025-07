El IGN registra un nuevo enjambre sísmico en las Cañadas del Teide

Carmen Delia Aranda Rodríguez Las Palmas de Gran Canaria Jueves, 10 de julio 2025, 12:50 Comenta Compartir

El Teide ha vuelto a mostrar signos de ser un sistema volcánico activo en las últimas horas. El Instituto Geográfico Nacional (IGN) detectó en la madrugada de este jueves, en Tenerife, nueve seísmos de baja magnitud en poco más de una hora en las zonas de Las Cañadas y Vilaflor de Chasna.

Los pequeños terremotos, con una magnitud máxima de 1,1, se registraron entre las 00.11 y la 01.13 horas, a profundidades de entre 0 y 13 kilómetros, según consta en el visor de terremotos del IGN.

Además de esta serie, en la misma zona y un poco más tarde, a las 03.29 horas, se localizó otro pequeño movimiento sísmico a una profundidad de 2 kilómetros, también en Vilaflor.

Por último, algo más al sur, en San Miguel de Abona, se registró otro terremoto aislado a las 03.42 horas.

«Los eventos que tienen una relación espacial serían diez terremotos en la zona de Las Cañadas, donde siempre hemos tenido sismicidad y enjambres», señaló Itahiza Domínguez, en referencia a una serie sin mayor relevancia y muy similar a las que se registran con cierta frecuencia en esta zona.

«Sería motivo de preocupación si comenzara un enjambre de mayor densidad y duración, y eso no lo hemos observado. En principio, esta serie no tiene mayor relevancia», recalcó el responsable del IGN en Canarias.

Respecto a la evolución de la sismicidad en los últimos meses en Tenerife, Domínguez afirmó que no se ha detectado ninguna anomalía. «Estamos atentos por si se produjera», aseguró el sismólogo.

En cuanto a la elevación acumulada de un centímetro en el suelo del Teide, registrada entre 2023 y 2025, Domínguez señaló que no ha variado. «Estamos muy pendientes, pero no ha habido cambios significativos. Es una deformación muy pequeña que se produjo durante un periodo muy largo», comentó el científico, quien aclaró que detectar esta deformación tan mínima tampoco resulta fácil. «Lo importante es que no se ha acelerado nada y parece que no ha habido cambios en la deformación», concluyó.