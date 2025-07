El IAC celebra sus 40 años con la apuesta de crecer como referente científico mundial

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Jueves, 24 de julio 2025, 18:18 | Actualizado 18:25h. Comenta Compartir

El Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC) celebró este jueves en el Roque de los Muchachos, en La Palma, el 40 aniversario de la inauguración de su sede central y de sus dos observatorios. En el acto, donde se reivindicó el papel esencial de la ciencia y la importancia de invertir en ella, se destacó el trabajo de los cientos de personas que han contribuido a convertir el IAC en uno de los centros de excelencia investigadora y técnica más importantes del mundo.

Y se dibujó un futuro donde seguir «creciendo como uno de los principales referentes mundiales en astronomía» para convertir el cielo canario en el principal observatorio del hemisferio norte, en palabras de la ministra de Ciencia, Diana Morant, quien aseguró que el Gobierno estatal seguirá apostando por el IAC: «Queremos convertir el cielo de Canarias en la gran reserva mundial de la astronomía». Y un ejemplo de ello, dijo, es que el Gobierno haya ofrecido 400 millones de euros para que se ubique en La Palma el Telescopio de Treinta Metros (TMT).

En el acto tuvo un papel protagonosta el director fundador del IAC, Francisco Sánchez, pese a que sus problemas de salud no le permitieron participar en la celebración. El lema de este 40 aniversario ha sido 'Soñando estrellas', el nombre del libro en el que Sánchez ha narrado la historia del centro no ajena a anécdotas y a muchas luchas institucionales durante décadas hasta llegar a este momento, destaca el IAC en un comunicado.

El director del IAC, Valentín Martínez Pillet, destacó que la inauguración de los Observatorios de Canarias en 1985 «marcó un antes y un después para la astrofísica española. Y destacó hitos en la andadura del centro científico como la puesta en marcha en 2009 del Gran Telescopio Canarias (GTC), el mayor telescopio óptico-infrarrojo del mundo, «que demostraba que la apuesta española no era solo una de apoyo a instituciones internacionales, sino también una apuesta de liderazgo científico como país».

En el acto del 40 aniversario del IAC también intervinieron el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, y el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres. Clavijo destacó la labor desarrollada por el IAC durante sus cuatro décadas vida, un trabajo de «compromiso, descubrimiento y excelencia científica ejemplo de lo que un pequeño territorio en medio del Atlántico puede aportar al mundo aprovechando su talento y su situación geográfica estratégica».

También se refirió al papel fundamental que el Instituto de Astrofísica de Canarias juega en la Estrategia Aeroespacial puesta en marcha por el Gobierno autonómico con el objetivo de impulsar «la investigación, la tecnología y la sostenibilidad como motor» de la diversificación económica del archipiélago.

Ángel Víctor Torres reflexionó sobre que «en paralelo a los hallazgos científicos de estas cuatro décadas y a la ampliación del conocimiento sobre el Universo, Canarias ha ido también creciendo en estos 40 años. Y lo ha hecho con una población concienciada y orgullosa de la excelente calidad de sus cielos, y con unas administraciones que han sabido proteger, con una ley pionera, esa visibilidad única que tiene nuestro archipiélago». Gracias a ese compromiso, aseguró, «hoy Canarias es uno de los tres puntos del mundo más importantes para la observación».

El director del IAC expuso una larga lista de descubrimientos científicos desde los observatorios canarios y dijo que eso no sería posible sin «el apoyo de unas administraciones que creen que la ciencia es la clave para construir una sociedad mejor» y alabó la «la alianza entre ciencia, territorio y sociedad de la que disfrutamos en Canarias». Agradeció a las «comunidades locales, que han entendido que proteger el cielo no es una limitación, sino una oportunidad».

Nuevos telescopios

Como retos de presente y de futuro, el director del IAC se refirió a los telescopios Cherenkov que se instalan en estos momentos en el Roque de los Muchachos. También recordó que «cuando se abrieron por primera vez las cúpulas en los observatorios de Canarias, aún no sabíamos si existían planetas alrededor de otras estrellas. Hoy sabemos que sí y que son comunes, y que si no los detectamos alrededor de una estrella es porque no contamos con la sensibilidad necesaria».

Por ello, remarcó, es necesario apostar por una nueva generación de telescopios que representan grandes retos tecnológicos que ya no pueden afrontarse desde un solo centro de investigación, sino que «requieren consorcios internacionales ambiciosos como los que lideran la nueva generación de telescopios de 30 metros». «Estos telescopios nos ayudarán a responder desde la ciencia una de las preguntas más ancestrales de la humanidad: ¿Estamos solos en el Universo?», reiteró Martínez Pillet.