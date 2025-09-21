Dos canarios en la misión que estudia la corriente circular Atlántica y su previsible colapso Investigadores del Instituto Universitario de Oceanografía y Cambio Global de la ULPGC caracterizan el impacto del Mediterráneo en la AMOC

Equipo embarcado en el buque 'Sarmiento de Gamboa', donde se desarrolla el proyecto Moria para la caracterización de las aguas de la AMOC.

Carmen Delia Aranda Rodríguez Las Palmas de Gran Canaria Domingo, 21 de septiembre 2025, 02:00 Comenta Compartir

Uno de los mayores reguladores del clima en la Tierra, la circulación de retorno meridional del Atlántico (AMOC, por sus siglas en inglés, Atlantic Meridional Overturning Circulation), está ralentizando su paso y los modelos advierten de su previsible colapso.

Este conjunto de corrientes superficiales y profundas, que transportan aguas cálidas al norte y frías al sur, puede llegar a paralizarse en el futuro, lo que provocaría un fuerte impacto en el clima, con un descenso de las temperaturas en Europa y la desertificación en latitudes más bajas, como la de Canarias. De hecho, se calcula que su ritmo se ha reducido un 15% desde mediados del siglo XX, alcanzando su punto más débil en los últimos mil años y presenta un riesgo real de paralización.

EN CONTEXTO 800 muestras serán caracterizadas al detalle para cuantificar las masas de agua del Mediterráneo exportadas a latitudes más septentrionales. También estudiará parámetros esenciales en el ciclo del carbono

No obstante, las proyecciones que apuntan a un colapso de la corriente circular Atlántica en la segunda mitad de este siglo carecen de un respaldo directo en los datos observacionales.

Para cubrir esta laguna oceánica y, sobre todo, conocer el impacto de las aguas del Mediterráneo en una corriente del Atlántico norte debilitada por el cambio climático, diecisiete investigadores están embarcados en el buque oceanográfico 'Sarmiento de Gambo' (CSIC) para desarrollar la campaña Moria.

Esta misión cuenta con la presencia de dos científicos canarios: el oceanógrafo Aridane González González y el investigador posdoctoral David González Santana.

Los investigadores del Instituto Universitario de Oceanografía y Cambio Global (IOCAG) de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) estudiarán los componentes inorgánicos de esta corriente; en concreto, identificarán la presencia de hierro y cobre disueltos. «El papel del hierro es esencial: sin hierro no hay vida, ni se produciría la fotosíntesis. Ambos metales son esenciales para la vida marina», señala González.

La misión de ambos investigadores será caracterizar estas aguas para conocer los compuestos orgánicos que permiten que estos metales permanezcan más tiempo en disolución y puedan ser adquiridos por los seres vivos, además de medir los aportes de la plataforma europea a la corriente Atlántica.

Este objetivo se logrará con el muestreo de columnas de agua, desde la superficie hasta el fondo, y el pretratamiento de las muestras para analizarlas posteriormente en los laboratorios del Instituto Español de Oceanografía en Vigo.

De Vigo a Reikiavik

Estas muestras se tomarán durante una larga travesía iniciada el pasado 14 de septiembre en las costas de Vigo y que prevé terminar el 11 de octubre en Reikiavik (Islandia).

En total, serán 28 días de navegación en los que el equipo multidisciplinar de científicos recogerá más de 800 muestras para rastrear las huellas del aporte del Mediterráneo en la corriente circular y determinar su impacto.

En el caso de los científicos canarios, parten de la base de que se sabe que cierta cantidad de agua del Mediterráneo, al entrar en el Atlántico, se dirige al norte y otra parte, al sur. «Vamos a intentar definir cuánto es eso y qué repercusiones tiene en la AMOC», explica González, quien precisa que el agua del Mediterráneo que sube hacia el Atlántico Norte tiene una relación directa con el funcionamiento de la circulación de retorno meridional del Atlántico.

En la campaña, coordinada desde la Universidad de Barcelona, participan además investigadores del Instituto de Ciencias del Mar (ICM-CSIC), el Instituto Español de Oceanografía de Vigo (IEO-CSIC) y el Instituto de Investigaciones Marinas (IIM-CSIC). Asimismo, colaboran activamente el Instituto Francés de Investigación para la Explotación del Mar (Ifremer), la Escuela Federal Politécnica de Zúrich (ETH), de Suiza; el University College Cork, de Irlanda, y la Universidad de Aarhus, de Dinamarca.

Campaña con el sello Geotraces

La campaña Moria (Mediterranean outflow reach and impact into the north Atlantic: present and past variability using neodymium isotopes) será la primera misión de ámbito nacional incluida en el proyecto internacional Geotraces, centrado en el estudio de los ciclos biogeoquímicos marinos de los elementos traza y sus isótopos. Este reconocimiento supone un sello de calidad científica internacional del máximo nivel en oceanografía, según informa la Universidad de Barcelona en un comunicado.

El proyecto Moria está dirigido por los investigadores Leopoldo Pena e Isabel Cacho, con la participación destacada de los expertos Jaime Frigola y Galderic Lastras, todos miembros del Grupo de Investigación en Geociencias Marinas (Gmar) de la Facultad de Ciencias de la Tierra de la universidad catalana.

Moria estudiará la circulación de las aguas de salida del Mediterráneo -en inglés, Mediterranean outflow water o MOW- y su impacto en la corriente oceánica atlántica.

Las masas de agua que salen del mar Mediterráneo -más cálidas, densas y salinas- se desplazan desde el estrecho de Gibraltar hasta el océano Atlántico, siguiendo el margen de la península ibérica y el continente europeo en dirección a latitudes más elevadas. «Esta potente corriente de agua del Mediterráneo transporta grandes cantidades de sal, se mezcla con las aguas circundantes de latitudes superiores y hace que aumente su densidad, lo que hace que el sistema AMOC funcione de forma más eficiente», explica en la nota el profesor Jaime Frigola.

El proyecto está financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación del Gobierno español.