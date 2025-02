El Centro Oncológico Integral Canario de Hospitales Universitarios San Roque, presenta la estimación de casos de cáncer para 2025 y la campaña 'Unidos por lo Único'

Lunes, 3 de febrero 2025, 11:27 Compartir

La Red Española de Registros de Cancer (REDECAN) estima que 296.103 casos de cáncer serán diagnosticados en España durante 2025. Según esos datos podemos inferir que en Canarias podrían diagnosticarse en 2025, unos 13,200 casos de cáncer, siendo los más frecuentes, colon y recto (1961 nuevos casos), mama (1658), pulmón (1518), próstata (1416) y vejiga urinaria (987). Por sexo, en los hombres serán mayoritarios los de próstata, colorrectal, pulmón y vejiga urinaria. En las mujeres, los tumores más frecuentes serían los de mama, colorecto y pulmón.

En Canarias, tabaco, alcohol y obesidad continúan siendo algunos de los factores de riesgo más importantes y evitables, relacionados con el cáncer. Efectivamente, alrededor de 1/3 de las muertes por cáncer son debidas al tabaco, las infecciones, el alcohol, el sedentarismo y las dietas inadecuadas con insuficiente cantidad de fruta y verdura. Ante este panorama de un riesgo cada vez mayor de padecer cáncer, que alcanzará en Canarias a uno de cada dos varones y a una de cada tres mujeres a lo largo de su vida, hay que tomar importantes medidas de prevención, diagnóstico precoz, tratamientos personalizados y acompañamiento del paciente y sus familiares.

La prevención del cáncer tiene que ver con una decisión individual de desarrollar hábitos de vida saludables, eliminando el hábito tabáquico, reduciendo el uso de alcohol y apostando por una dieta equilibrada y ejercicio físico que eliminen la obesidad y el sedentarismo. El ejercicio físico reduce hasta un 30% el riesgo de padecer cáncer. Pero también la prevención de infecciones víricas como el Virus del Papiloma Humano (VPH) o de la Hepatitis B, reducen significativamente tumores frecuentes como tumores de cuello uterino, cavidad oral o hepatocarcinoma entre otros.

Canarias dispone de programas de diagnóstico precoz del cáncer de cérvix, mama y colon. Es muy importante que nuestra sociedad comprenda la necesidad de participar en dichos programas, sobre todo con la intención de detectar precozmente la enfermedad, incrementando las posibilidades de curación, pero también reduciendo la necesidad de tratamiento quirúrgicos mutilantes o tratamientos oncológicos agresivos.

La personalización del tratamiento del cáncer es una de las razones del lema de este año «Unidos por lo único». Efectivamente, el mayor conocimiento de la biología del cáncer ha permitido el desarrollo de la Oncología de Precisión, que permite identificar biomarcadores en muchos de estos casos de cáncer y seleccionar los tratamientos más eficaces y seguros para cada paciente. Es importante explicar que los casos de cáncer de mama, pulmón, colon etc., son muy diferentes de paciente a paciente, tienen una conducta diferente y necesitan tratamientos diferentes.

Esta Oncología de Precisión, ha permitido el desarrollo de terapias dirigidas a ciertos genes, el desarrollo de la inmunoterapia o reducir el uso de la quimioterapia clásica y los tratamientos quirúrgicos mutilantes. Sin embargo, si bien el cáncer es único, el paciente en sí mismo también lo es.

Por ello, el segundo aspecto de este lema «Unidos por lo único», es la necesidad de que la atención sanitaria este centrada en el paciente y su entorno. La individualización del cáncer no debe ocultar la individualización del paciente. Cada paciente es único, con necesidades, actitudes y preferencias únicas. El paciente y su entorno deben sentirse acompañados y comprendidos en todo el itinerario terapéutico. El apoyo durante el tratamiento y seguimiento, deber ser integral, incluyendo apoyo psicológico, nutricional, estético y de la minimización de los efectos secundarios de los tratamientos. Cada paciente es único, en la tolerancia a los tratamientos y en las decisiones que toma al respecto. Es necesario para ello, explicaciones adecuadas y completas, comprensión clara de los beneficios y riesgos y respeto absoluto a la decisión del paciente y su entorno.

El paciente es el protagonista de la asistencia oncológica y junto a su entorno deben formar parte del equipo que pretende no solo curarlo, sino también cuidarlo a lo largo de todo su proceso. No puede haber equipo sin confianza ni conocimiento. Por ello, el equipo médico debe estar siempre disponible a aclarar las dudas, explicar los síntomas o a acompañar en las dificultades. Cuando un paciente elije un grupo de profesionales para tratar su enfermedad, estos profesionales deben comprender que no tratamos el cáncer, sino «un cáncer único en un paciente único».

«La medicina personalizada incluye la enfermedad y al enfermo. No pueden ser separados una del otro, ni puede ofrecerse un itinerario terapéutico sin el compromiso y la participación del enfermo y su entorno. Todos debemos estar «Unidos por lo que es Único» comenta el Dr. Pedro C. Lara -Jefe de servicio del Centro Oncológico Integral Canario de Hospitales Universitarios San Roque».

