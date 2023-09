Cancela una deuda de casi 65.000 euros con la Ley de Segunda Oportunidad

Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Compartir Copiar enlace

El número de canarios que recurre a la Ley de Segunda Oportunidad como última salida a una situación de alto endeudamiento e insolvencia va en aumento. La Justicia ha aprobado la cancelación de una suma de 64.000 euros en deuda que hacía imposible que un vecino de Las Palmas, padre de familia, pudiera seguir adelante con los gastos de su día a día.

Cristian Samper recurrió a la Ley de Segunda Oportunidad cuando ya había agotado todas las opciones y la suma de deuda era insostenible. El despacho especializado Canarias Sin Deuda ha llevado a cabo la tramitación que ha concluido con la cancelación de todas las deudas acumuladas a causa de verse afectado por un ERTE y posteriormente quedarse sin trabajo.

Cristian Samper explica: «Mi situación se complicó cuando a la pérdida de mi empleo se sumó el nacimiento de mi hijo y las facturas se fueron acumulando, hasta que llegó un momento en el que ya no podía hacerlas frente, tuve que empezar a tirar de tarjetas de crédito y mini préstamos que fueron acumularse. Decidí recurrir a la Ley de Segunda Oportunidad con mucho desconocimiento y sin creerlo del todo. En este momento no puedo estar más satisfecho, tanto por el resultado como por cómo me han ayudado en Canarias Sin Deuda durante todo el proceso».

Según el abogado y responsable de la oficina de Canarias Sin Deuda en Las Palmas, Samuel Díaz: «En el caso de este padre de familia se da una situación que vemos con frecuencia. A un cambio en la situación laboral que hace mermar los ingresos e incluso perderlos por completo, se suma el desconocimiento y la falta de cultura financiera que llevan a los afectados a contratar_ préstamos rápidos con tipos de interés muy altos que complican aún más la situación de deuda».

En este caso, muchos de los préstamos eran necesarios para dar de comer a su hijo y proveerle de sus necesidades básicas con todas sus garantías. Gracias a su buena actitud y su colaboración, que son necesarias para poder obtener toda la documentación y tramitar la cancelación con la Ley de Segunda Oportunidad, se le ha podido condonar la deuda.

Sobre Canarias Sin Deuda

Canarias Sin Deuda es un despacho de abogados y especialistas en la Ley de Segunda Oportunidad. Tiene como objetivo ayudar a todos los residentes de las Islas Canarias en una situación económica compleja a reestructurar sus deudas y otorgarles así una segunda oportunidad ofreciendo asesoramiento y servicio de tramitación durante todo el proceso.

Desde su creación, Canarias Sin Deuda ha conseguido la cancelación de más de tres millones de euros de deuda en el archipiélago, consolidándose como un despacho líder en la ley de segunda oportunidad en las islas. Es una empresa con capital 100% canario, cuenta con oficinas en Santa Cruz de Tenerife, Las Palmas de Gran Canaria y Arrecife (Lanzarote). Pudiendo dar, además, cobertura telemática a cualquiera de las otras islas, gracias a que el procedimiento permite los trámites de esta manera.