Canarias, líder en divorcios en el primer trimestre

Hasta el pasado mes de marzo, la comunidad autónoma de Canarias ha registrado el mayor número de demandas de ruptura matrimonial por cada 10.000 habitantes junto a Aragón y la Comunidad Valenciana, con una tasa de 6,9, en relación con el mismo trimestre del pasado año. La media nacional se sitúa en 6,3.

En cifras globales, el número de demandas de rupturas matrimoniales (divorcios y separaciones) en las Islas es de 1.491 (1.433 divorcios y 58 separaciones). Salvo en el número de nulidades, la comunidad canaria incrementa sus cifras en todos los apartados estadísticos: separaciones, divorcios, modificación de medidas, y guardia, custodia y alimentos de hijos no matrimoniales respecto del primer trimestre de 2018.

A este respecto, las cifras de Canarias son las siguientes: las separaciones no consensuadas pasaron de 16 a 19 (+18,8 %); las separaciones consensuadas, de 26 a 39 (+ 50 %); los divorcios no consensuados de 617 a 649 (+ 5,2 %); los divorcios consensuados, de 754 a 784 (+ 4 %); la modificación de medidas consensuadas, de 162 a 189 (+ 16,7 %); la modificación de medidas no consensuadas, de 504 a 517 (+ 2,6 %); la guardia, custodia y alimentos de hijos no matrimoniales, no consensuados, de 499 a 578 (+ 15,8 %); y la guardia, custodia y alimentos de hijos no matrimoniales, consensuados, de 384 a 445 (+ 15,9 %).

Solo las nulidades bajaron, de 3 a 2.

En el primer trimestre de este año el número de demandas de disoluciones matrimoniales, separaciones y divorcios, ha mostrado un incremento del 1,2 por ciento respecto al mismo periodo de 2018, según los datos recogidos por el Servicio de Estadística del Consejo General del Poder Judicial y hechos públicos este miércoles.

Tanto las separaciones, consensuadas y no consensuadas, como los divorcios, contenciosos o de mutuo acuerdo, han mostrado incrementos respecto al mismo trimestre de 2018. Las 900 demandas de separación consensuada representan un aumento del 4,2 por ciento respecto a las presentadas en el primer trimestre de 2018.