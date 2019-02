Canarias estará en la coordinación estatal de la observación marina

El catedrático de la ULPGC y director del Instituto de Oceanografía y Cambio Global (Iocag), Alonso Hernández, ha sido nombrado miembro del órgano directivo del nuevo Comité Español de Observación Oceánica (CEOO) que se constituyó la semana pasada para coordinar los esfuerzos del país en este campo, con la participación de tres instituciones del Estado y ocho organismos de Canarias, Baleares, Galicia, el País Vasco, Andalucía y Cataluña.

Además de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, a través del Iocag, Canarias estará representada en el CEOO por la Plataforma Oceánica de Canarias (Plocan), lo que, según Alonso Hernández es un «hito histórico» para el archipiélago y en especial para la ULPGC y su «apuesta por la economía azul».

Alonso Hernández se mostró especialmente satisfecho con el hecho de que «por fin» en España se cuente con un órgano coordinador de los trabajos que distintos organismos lleva a cabo en el ámbito de la observación oceánica, entre ellos la ULPGC «desde hace 30 años». Y destaca la importancia de que la CEOO se convierta en interlocutor no solo a nivel nacional sino también internacional, en especial ante Bruselas.

Hasta ahora, en España no ha existido un organismo o ente que coordine la observación oceánica y que pueda actuar como interlocutor del conjunto de instituciones dedicadas a este campo. Según Alonso Hernández, la observación oceánica está «muy atomizada» en distintos organismos, tanto que «muchas veces no un organismo no sabe lo que está haciendo otro», de ahí que defienda que «se tenga una sola voz».

A partir de ahora, desde el CEOO se priorizarán proyecto de observación oceánica y, al actuar con una voz única y coordinada, indicó Hernández, será posible recibir más financiación de la Unión Europea «sin que se priorice a unas comunidades autónomas sobre otras».

El CEOO tiene como miembros al Instituto Español de Oceanografía (IEO), Puertos del Estado, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y las universidades Politécnica de Cataluña, de Málaga y de Las Palmas de Gran Canaria.

Completan su composición el Centro Tecnológico de Innovación Marina del País Vasco (AZTI Tecnalia), MeteoGalicia, el Instituto Tecnológico de Control del Medio Marino de Galicia (Intecmar), la Plocan y el Sistema de Observación Costero de las Islas Baleares (Socib).

En esta primera etapa, el comité ejecutivo de CEOO estará presidido por Luis Valdés Santurio (IEO), y compuesto por Enrique Álvarez Fanjul (Puertos del Estado), un representante del CSIC por determinar; Joaquín Tintoré (SocibB), en representación de las ICTS marinas; María Luz Macho (MeteoGalicia), en representación de los organismos autonómicos; y Alonso Hernández, representando a las universidades.