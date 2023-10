Canarias se desertifica: el clima árido se extiende cada año 6 km2 por el calentamiento global

Que haga calor en octubre en Canarias es un fenómeno habitual y hasta «normal». Lo que no es tan común es un episodio tan prolongado en el tiempo como el que vive el archipiélago desde el pasado 29 de septiembre, oficialmente una «ola de calor». Tampoco es común la presencia de calima en las islas en esta época. Así lo explica el delegado de la Agencia Estatal de Meteorologia (Aemet) en las islas, David Suárez. De hecho, se podría relacionar con la extensión que provoca el calentamiento global de los climas tipo B, áridos, en Canarias. Según un estudio de la Aemet que analiza los climas entre 1951 y 2020, explica Suárez, esa desertificación del clima se extiende cada año en las islas a razón de 6 km². Para hacerse una idea, la isla de La Graciosa tiene una extensión de 29,05 km².

Este tipo de clima, el árido, es el que tienen Lanzarote y Fuerteventura, y también se da en el sur de Gran Canaria y Tenerife. Lo que señala el informe de la Aemet es su extensión en las zonas donde el clima es templado (tipo C). Además, en las cumbre de Tenerife, en el Teide, donde único hay presencia de clima frío (tipo D) en las islas, este retrocede y disminuye en extensión pasando de un 0,2% de la superficie a poco más del 0,1%, señala el estudio de la Aemet.

LA PREVISIÓN De cara al fin de semana suben las máximas de forma ligera o moderada, según la Aemet, alcanzando de nuevo los 34º en muchos puntos de las islas. Además, las mínimas se mantendrán entre los 24 y los 26ºC .

En Canarias «llevamos unas semanas bajo la misma situación sinóptica», explica David Suárez. La expresión hace referencia a la observación de distintas variables meteorológias que, en este caso, no cambian. «Estamos en un sistema de bajas presiones con presencia de un anticiclón con predominancia de componente este de flujo continental con aporte calima. Es una situación estable, de aire cálido y seco en niveles medios de la atmósfera. Estamos bajo influencia de una dorsal térmica africana», abunda.

Esta situación, además, «es muy estable en el tiempo y ha favorecido este tiempo tan cálido y seco. Hemos tenido cielos despejados, una radiación muy alta y, por otro lado, la estabilidad produce el no desplazamiento de la masa de aire». Al analizar la situación a lo largo de los días el meteorólogo J.J. González la exponía en las redes sociales como si fuese «un bucle». De hecho el Gobierno canario ha estado lanzando avisos por altas temperaturas, bajando las alertas y volviéndolas a subir. El martes la Consejería de Educación tomó la decisión sin precedentes de suspender las clases en todos los niveles educativos no universitarios para el miércoles y hoy viernes, dado que ayer era festivo. Las universidades, aunque no han suspendido de forma generalizada, sí se han encontrado con facultades que han optado por cerrar o dar clases telemáticas por las altas temperaturas que sufre el estudiantado y el personal en las aulas.

«En los últimos años en los meses de octubre se han vivido episodios de altas temperaturas. Tendremos que analizar cuál ha sido su severidad comparándolo con otros años. Pero lo que no es habitual es un episodio tan largo», reconoce David Suárez. Además, las «olas de calor» en las islas son habituales «en el mes de agosto y de menor duración en septiembre». Y lo que tampoco es «habitual» es episodios de calima en esta época del año. «Son más habituales en el periodo de diciembre a febrero». A ello se suma que el tipo de calima no es la del «tipo verano, la que se da en agosto en zonas altas. Esta situación ha sido más típica del invierno con afección a niveles bajos y afectando a la visibilidad de los aeropuertos». De hecho, el sábado en Gando la visibilidad era de 2.000 metros, apunta.

Sanidad mantiene el aviso rojo por altas temperaturas hasta el sábado en Mogán, la Aldea San Nicolás y Santa Lucía de Tirajana en Gran Canaria y en Adeje, Tenerife. También en San Bartolomé en Lanzarote, pero se extiende hasta el domingo 15. La Aemet pronostica que las máximas alcancen los 34ºC este fin de semana de nuevo.