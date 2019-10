Canarias convierte en convenios las ayudas a las entidades sociales

Las entidades sociales que están prestando servicios esenciales en Canarias pasarán previsiblemente a partir el próximo año de recibir subvenciones anuales a conveniar con la Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud una financiación plurianual que les permitirá dar estabilidad de los proyectos emprendidos y seguridad al personal contratado.

La idea, explicó el director general de Derechos Sociales, Jonás González, es ir cambiando las convocatorias anuales de subvenciones generalistas a recursos esenciales que no presta la administración, «y que muchas veces se hace de manera precaria», por «conciertos sociales plurianuales de entre tres y seis años de duración». Según González, sería «ideal» que las organizaciones no gubernamentales (ONG) y fundaciones que están prestando servicios básicos y «que ya reciben las ayudas del Gobierno puedan convertirlas en ese convenio». Eso no va a ser posible, y, aunque la ley de contratos del sector público obliga a la libre concurrencia, en este tipo de conciertos, el Gobierno «valorará la parte social de las entidades para priorizar los convenios».

En definitiva, lo que la Consejería de Bienestar Social quiere evitar son situaciones como las que se vivieron el año pasado cuando más de 130 entidades se quedaron fuera de las ayudas con cargo a la X solidaria del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) y, además, tenían en veremos las subvenciones generalistas.

El nuevo modelo de financiación, cuya memoria previa sale la próxima semana a consulta pública, se concretará en un decreto que González espera que esté aprobado en un plazo aproximado de seis meses para a continuación poner en marcha los convenios.