Canarias condena el asesinato de Hayate: «La víctima siempre es la parte más débil»

Las instituciones locales, insulares y regionales de Canarias mostraron ayer su rechazo más contundente ante el asesinato machista de Hayate, en Adeje, Tenerife, el domingo. Es la víctima mortal 102 de la violencia machista en las islas desde 2003, la primera de este año en el archipiélago, pero la cuarta en España en lo que va de mes.

« Es un día triste para todos. Hemos tenido un mal Fin de Año y un mal comienzo», dijo ayer Anselmo Pestana, delegado del Gobierno en Canarias, tras guardar un minuto de silencio por Hayate ante la fachada de la institución. «Confirmamos el compromiso de todas las instituciones en la lucha contra esta lacra social», continuó, y hay que « insistir en la necesidad de un cambio de mentalidades y de educación de los hombres», dijo Pestana.

En su opinión, no puede hablarse de si la víctima declaró o no en contra de su victimario. Hayate había denunciado a su expareja a finales de diciembre, pero no declaró en el juzgado en su contra. «La judicatura, los jueces, necesitan testimonios, testigos, elementos de prueba para proteger a las víctimas. Si las denuncias no se ratifican al final tenemos que no pueden alcanzar a protegerlas». Sin embargo, añadió el delegado del Gobierno, «No podemos dejar (esa denuncia) solo en manos de la víctima, que es la parte más débil. Vecinos, familiares, hasta el profesorado a través de los niños y niñas... ¡Hay tantas personas que podemos ayudar!».

Para que las víctimas mantengan su denuncia «debemos colaborar todos», afirmó ayer el delegado del Gobierno

«Tenemos que colaborar todos para proteger a la víctima», abundó Pestana. «Para que mantenga su denuncia y todo el entorno, nuestro vecino, familiar... que sabemos que está sufriendo violencia de género debemos colaborar para que haya medidas más intensas de protección», insistió.

Denuncia sobreseída

Ayer el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) explicó que aunque la víctima había denunciado por amenazas el 28 de diciembre en el puesto de la Guardia Civil de Adeje a su maltratador cuando compareció dos días después en el Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 1 de Arona declaró, pero se acogió «a su derecho a no prestar declaración contra su pareja». Reconoció que el victimario era su pareja sentimental desde 2013, y aunque se habían divorciado en 2019 en 2020 comenzaron a compartir piso. Según el TSJC, la víctima no quiso que se adoptara media alguna, por lo que la fiscalía pidió el sobreseimiento provisional de las actuaciones «al no apreciar pruebas que permitiesen desvirtuar la presunción de inocencia del denunciado».

Minuto de silencio ante la Delegación del Gobierno en la capital grancanaria. / C7

Pestana recordó que de los 88 municipios canarios 72 ya han suscrito algún tipo de protocolo para incrementar el apoyo y protección a las víctimas de violencia machista y recordó que en España han sido asesinadas por violencia de género «1.182 mujeres desde que tenemos datos, una barbaridad. Y hemos tenido dos meses horribles en esta materia. No nos consuela que existan países con más ratio de violencia. Tenemos que llegar a la criminalidad cero y todos tenemos que colaborar», abundó el delegado del Gobierno que insistió nuevamente en que «la víctima es la parte más débil».

Día de luto en Adeje

En Adeje, el municipio donde residía Hayate con sus hijos, el pleno del Ayuntamiento acordó decretar un día de luto por el crimen machista. Hasta hoy a las 12.00 horas se suspenden todas las actividades lúdicas , deportivas y culturales y las banderas ondean a media asta en todos los edificios municipales. « En nombre de toda la ciudadanía trasladamos un mensaje unánime y contundente de rechazo a cualquier tipo de violencia, especialmente la ejercida hacia las mujeres», dijo su alcalde, José Miguel Rodríguez Fraga. En la declaración aprobada el Consistorio afirma que «la violencia ejercida contra las mujeres es una grave vulneración de los Derechos Humanos, siendo el asesinato la expresión más lamentable del machismo y un problema social de primer orden que atenta contra la dignidad y la integridad física y moral de las mujeres que la sufren».

Al dolor por este asesinato machista también se unió ayer el Gobierno canario. El presidente, Ángel Víctor Torres, y la consejera de Igualdad, Noemí Santana, comandaron el acto de rechazo y condena en el que se leyó el manifiesto institucional de repulsa ante feminicidios.

Una sociedad desigual

«Cabe destacar que este asesinato no es un hecho aislado, que si bien el feminicidio es la demostración más extrema de violencia contra las mujeres, no es el único ejemplo, pues vivimos en una sociedad profundamente desigual, cuya estructura social fomenta todo tipo de discriminaciones y violencias contra las mujeres: violencia física, violencia económica, violencia psicológica, violencia sexual, violencia simbólica», señala el manifiesto.

«El papel de las instituciones es importante en la búsqueda de una sociedad igualitaria y justa: una desigualdad estructural necesita de medidas estructurales para ser subvertida, políticas públicas que en colaboración y consonancia con todos los agentes sociales, transformen gradual, pero firmemente este mundo, hasta convertirlo en un lugar donde el simple hecho de ser mujer no constituya un peligro de muerte».

Minuto de silencio en el Cabildo de Tenerife. / EFE

El Gobierno lanzó su «mensaje de rechazo rotundo de la violencia machista en todas sus manifestaciones» y ratificó su «compromiso con la igualdad».

Ante la sede del Cabildo de Tenerife, la consejera insular de Acción Social, Marián Franquet, trasladó ayer un mensaje de repulsa, dolor y hartazgo por ese nuevo crimen machista, que además de una nueva víctima mortal «deja a cuatro hijos sin su madre», informa Efe. Franquet se preguntó en voz alta «qué se puede decir» o «qué reflexión hacer» ante la concatenación de crímenes machistas en España en las últimas fechas porque «se agotan las palabras», planteó «qué pasaría» si en vez de mujeres fueran hombres los asesinados por sus parejas o exparejas. «Y todavía hay quienes niegan la violencia de género y fomentan el discurso negacionista», ese que «nutre y envalentona el discurso machista», dijo.