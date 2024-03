Canarias, a la cola de la cooperación al desarrollo

Los presupuestos aprobados por el Gobierno regional recortan en un 66% la partida prevista para losproyectos de cooperación para el desarrollo en el Plan Director de Cooperación 2021-2023, según denuncia en un comunicado la Coordinadora de ONG de Desarrollo de Canarias (Congdca) .

«Tanto Coalición Canaria como el Partido Popular, partidos actualmente en el Ejecutivo canario, votaron a favor de la ficha presupuestaria y el Plan Director de Cooperación Canaria que ahora incumplen», advierten la coordinadora que aglutina más de 35 entidades que trabajan en ayuda de los países empobrecidos y también en Canarias.

Según las ONG, los actuales presupuestos generales para el año 2024 devuelven a Canarias a los últimos puestos en dotación presupuestaria en materia de cooperación para el desarrollo, tras cuatro años de aumentos consecutivos que habían colocado a la comunidad autónoma en la mitad de la tabla en el ranking autonómico de la solidaridad.

Ante esta situación, la Congdca demanda al Gobierno de Canarias que cumpla sus compromisos electorales de apoyar la política de cooperación al desarrollo y la senda presupuestaria consensuada con todos los partidos políticos en el segundo Plan Director, que incluía, entre otras cosas, una hoja de ruta para seguir aumentando el presupuesto de manera progresiva hasta llegar al 0'7%.

Borja Monreal, presidente de la Congdca, señaló que este es un momento crítico ya que se tiene que redactar el próximo Plan Director de Cooperación Canaria, que debería dar continuidad a los proyectos de desarrollo y ayuda humanitaria emprendidos.

Los actuales presupuestos colocarán nuevamente a la cooperación canaria a la cola del resto de comunidades, cayendo a un 0,024% del presupuesto público, muy lejos del objetivo del 0,7% para el año 2030.

«El impacto de este recorte es brutal. No solo para los miles de personas a las que las ONG canarias ayudan, sino también para la creación de una ciudadanía crítica y solidaria en Canarias, para el fomento de la convivencia en las islas y, por qué no decirlo, también para los trabajadores del sector que, de no aumentar los presupuestos, acabarán por perder sus empleos», concluyó Monreal.