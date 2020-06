Campamento de acogida de migrantes en Arinaga

El presidente de la ONG ha asegurado que los ingenieros y arquitectos que lideran el proyecto han garantizado que la infraestructura "tendrá solidez suficiente y permitirá al alojado vivir en condiciones adecuadas porque, de no ser así, no se haría".

Por su parte, el alcalde de Agüimes, Óscar Hernández, ha dicho a Efe que nadie ha solicitado al Ayuntamiento autorización porque "la decisión está tomada y es un espacio que la Autoridad Portuaria ha puesto al servicio de la Delegación del Gobierno y Cruz Roja".

"La ONG tendrá la colaboración humanitaria del Consistorio, de eso no hay la menor duda, pero he dicho y sostengo que el espacio elegido no reúne las condiciones mínimas para el desarrollo de esa labor", ha resaltado.

Se trata de "una parcela diáfana que está sujeta a las condiciones climáticas con sol durante todo el día, y un viento intenso en los próximos meses, que alojará a gente en tiendas de campaña junto a la depuradora comarcal".

"El espacio se diseñó para albergar industrias no para acoger a seres humanos", ha sentenciado, y añade que "el Estado tiene que asumir su responsabilidad y buscar soluciones dignas que humanicen a la atención a los migrantes.

A su juicio, "no se puede buscar de urgencia este tipo de soluciones y meter a personas allí como si se estuviera llevando una mercancía".

"Son seres humanos que se arriesgan para buscar esperanzas vitales y, por lo tanto, necesitan unas condiciones mínimas de seguridad, tanto sanitarias como de comodidad en la convivencia", ha insistido.