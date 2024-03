Cae un autobús con 25 personas en el interior de unas obras en Barcelona

Un autobús urbano con 25 pasajeros ha caído este lunes, 11 de marzo, unos tres metros en el interior de una zona de obras en el número 262 de la carretera d'Esplugues en Cornellà de Llobregat, en la provincia de Barcelona, según han explicado fuentes de los Bombers de la Generalitat. El incidente ha sucedido sobre las 13.48 horas, y los pasajeros del vehículo han sido rescatados por los Bombers de la Generalitat, según ha avanzado 'El Caso', aunque los servicios de emergencias todavía están trabajando y analizando la situación.

Fuentes del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) han detallado que se han desplazado hasta el lugar con siete dotaciones, pero todavía no han detallado si hay o no heridos. Los efectivos han movilizado con cinco dotaciones y, al llegar, «han revisado el interior del autobús y no quedaba nadie atrapado».

Además, han informado de que, a causa de la caída, el autobús ha sufrido un escape de gasoil, y que están trabajando sobre las 14.35 horas para detenerla.

Este es el segundo accidente de autobús que se registra en lo que va de día. El primero ocurrió sobre las 12.00 horas en Mallorca.