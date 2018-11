Logopedia,

Pero no es su único objetivo optimizar las capacidades del individuo para comunicarse sino también contribuir a que el paciente pueda realizar de forma adecuada las funciones orales no verbales como por ejemplo la succión o deglución. De esta forma es posible mejorar su calidad de vida ante alteraciones como las de la alimentación.

Por ello, un adecuado desarrollo del lenguaje y del habla no sólo implica el buen funcionamiento de sistemas como el auditivo, el cognitivo, orofacial o fonatorio, entre otros, sino también y no menos importante una adecuada y suficiente exposición del niño a estímulos verbales dentro de su ambiente familiar, social y escolar.

Disfagia

Disfonía

La disfonía en concreto es una alteración que afecta a cualquiera de las cualidades de la voz impidiendo que el sonido se produzca correctamente. Los profesores, cantantes, actores, teleoperadores y locutores son profesiones que tienen riesgo de sufrir alteraciones fonatorias, por ser la voz instrumento de trabajo y utilizarla por largos periodos de tiempo con mayor intensidad y en ocasiones con tensión muscular. Muchos de los casos de disfonía se deben al mal uso de la voz. En niños también se pueden presentar alteraciones de la voz como consecuencia una utilización deficiente o de patologías orgánicas.

El área de cognición y lenguaje puede verse afectado en diversos aspectos como expresión, comprensión, denominación o fluidez. Estos trastornos se pueden presentar en niños y adultos como consecuencia de afecciones como trauma craneoencefálico, ictus o enfermedades neurológicas. «Podemos encontrar pacientes que no entienden o no comprenden cuando las personas les hablan como si fuera un idioma extraño o que quieran expresar algo, pero no lo consigan. Esas barreras de comunicación causan estrés, ansiedad, depresión, deterioros en las relaciones sociales, personales y profesionales. La pérdida de la habilidad para comunicarse no sólo afecta al paciente sino también a las personas de su entorno, especialmente a la familia, afectando significativamente su autoestima y en ocasiones pueden aparecer síntomas de depresión, falta de motivación y angustia», destaca la doctora Borrero Palau.