Las alteraciones de la voz

Causas de inflamación

Entre los perfiles de riesgo podemos encontrar los profesionales cuya principal herramienta de trabajo es la voz. «Algunas patologías vocales están fuertemente relacionadas con la ocupación; como locutores, animadores, actores, cantantes, predicadores, profesores o telefonistas. Tenemos por ejemplo en los profesores múltiples signos y síntomas como fatiga o cansancio vocal, sequedad y dolor crónico que pueden influir de manera evidente en su trabajo y en su rendimiento laboral. Por ello me gustaría resaltar la necesidad de llevar a cabo programas de educación y prevención dirigidos a concienciar y disminuir factores de riesgo sobre estos colectivos para lo que es recomendable acudir al logopeda para aprender una buena técnica vocal evitando así sobresfuerzos que alteren el mecanismo fonatorio», destaca la doctora Borrero.

Dentro de los causantes de la inflamación se encuentra un ambiente ruidoso, sequedad, problemas digestivos, alergias, tóxicos ambientales y alimenticios o mal uso de la voz. Esta inflamación no permite que los subsistemas que forman el sistema fonatorio funcionen de forma armónica, produciéndose un sobreesfuerzo. Además, todos estos factores alteran en mayor o menor grado cualquiera de las cualidades de la voz, desde el tono al timbre, la intensidad y la duración.

Diagnóstico

En las sesiones de logopedia se trabajan diferentes aspectos como relajación, respiración, adecuado posicionamiento corporal, coordinación fonorespiratoria, resonancia, modulación de la voz e higiene vocal. «Es muy importante para el éxito de la terapia no solo la motivación, disposición y colaboración del paciente, sino también y no menos importante la implicación de la familia y el entorno escolar en caso de las disfonías infantiles», resalta la logopeda.

La edad

Respecto a las afectaciones se presentan causas y características diferentes según la edad por lo que el tratamiento se adapta a ella ya que, por ejemplo, la laringe de un niño y de un adulto son diferentes en dimensión, consistencia y posición. Las alteraciones de la voz en el adulto mayor dependen de muchos factores, como el estado neurológico, hormonal, auditivo, respiratorio, muscular o la exposición a factores de riesgo, entre otros. El proceso fisiológico de envejecimiento trae consigo una serie de modificaciones como puede ser disminución del agua corporal y la sensibilidad auditiva, alteración en las cavidades de resonancia o la modificación en la mucosa laríngea. De hecho todos estos fenómenos contribuyen al envejecimiento fisiológico de la voz.

«Se tiende a pensar que al ser cambios inevitables no se puede hacer nada por modificarlos o disminuirlos pero una intervención vocal preventiva es importante ya que no nos podemos olvidar que las personas mayores desarrollan también una actividad social y la voz no debería ser un limitante», concluye la especialista en Logopedia de Hospital Perpetuo Socorro.