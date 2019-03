La prevención ante el cáncer de colon

Desarollo lento

Esta ventaja se basa en la lentitud de su desarrollo. Prácticamente todos los casos se inician con la aparición de un pólipo en algún segmento del colon, de forma similar a una verruga de la piel. Cuando este pólipo alcanza el tamaño de un centímetro comienza a tener mínimas pérdidas de sangre, que no es visible en la heces. «En la actualidad disponemos de procedimientos de laboratorio, sencillos y de bajo coste, capaces de identificar trazas insignificantes de hemoglobina humana mediante procedimientos inmunológicos de gran certeza diagnóstica», detalla el médico digestivo. Esto ha permitido que el test de sangre oculta en heces se haya convertido en el método más usado en Europa para la lucha contra el cáncer de colon antes de que este produzca síntomas. Este análisis de heces debe repetirse, al menos, cada dos años. Un resultado positivo no implica directamente su existencia pero sí obliga a hacer una exploración del interior del colon mediante una colonoscopia. Si, en esta exploración, no se apreciaran pólipos ni lesiones sospechosas, el especialista indicará cuándo hay que volver a repetir el test de sangre oculta en heces.

Análisis

Medidas preventivas

Implicaciones

Este tipo de grasa tiene efectos proinflamatorios que están implicados, no sólo en lesiones vasculares propias de la arterioesclerosis, sino también en el desarrollo del cáncer colorrectal y de otros tumores. Dentro del capítulo de la prevención primaria es particularmente llamativo el resultado de diversos estudios que han demostrado que las personas que hacen regularmente ejercicio físico, de moderado a intenso, reducen el riesgo de padecer cáncer de colon de un 25 a un 40%», detalla el doctor Cabrera.

Y no caer en algunos errores peligrosos. Entre ellos se encuentra no hacer ninguna prueba encaminada al diagnóstico precoz del CCR después de los 50 años de edad, tratar una anemia sin investigar su origen, no hacer una colonoscopia tras observar la presencia de sangre en las heces, no realizar ningún seguimiento específico en casos de sospecha de cáncer hereditario ni especializado en casos de enfermedad inflamatoria intestinal de larga evolución, concluye el especialista en Aparato Digestivo de Hospital Perpetuo Socorro.