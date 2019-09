Claves ante la listeriosis

Síntomas

Los síntomas de estas formas graves incluyen, además de fiebre y cefalea, rigidez cervical, cuadros de desorientación, pérdida del equilibrio e incluso convulsiones. Las personas que sufren formas invasivas de listeria comienzan con estos síntomas entre la primera y la cuarta semana de la ingestión de alimentos contaminados con este germen. No obstante se han reportado casos en los que los síntomas han aparecido en menos de 24 horas o incluso después de dos meses de la exposición, lo que sin duda añade dificultad para el diagnóstico de esta enfermedad.

La sospecha de haber ingerido un alimento contaminado con listeria debe llevar a acudir al médico a las personas que muestran los síntomas antes descritos después haber ingerido esos productos. En principio, si no hay síntomas no es necesario hacer pruebas. «El diagnóstico en pacientes sintomáticos se realiza al comprobar el crecimiento de la bacteria en cultivos de fluidos orgánicos o tejidos como sangre, líquido cefalorraquídeo o tejido placentario. No se recomienda el cultivo de heces por su escasa sensibilidad. Como en la mayoría de las enfermedades, el proceso diagnóstico debe partir de la sospecha clínica a través de los síntomas mencionados anteriormente. Hasta no obtener muestras para cultivo no debe iniciarse el tratamiento, que consiste en la administración de determinados antibióticos por vía endovenosa bajo estrecho control médico», continúa el doctor Cabrera.