Fundación Moeve lanza sus Premios al valor social 2025 para hacer frente a la vulnerabilidad social Se valorará positivamente que los proyectos sean sostenibles y promuevan la transición ecológica entre los colectivos a los que se dirigen, en línea con el compromiso de fundación Moeve con la transición ecológica justa

Fundación Moeve inicia hoy la 21ª edición de sus Premios al valor social, una iniciativa que busca impulsar proyectos que mejoren el bienestar de personas en situación de vulnerabilidad social en los territorios donde Moeve está presente. Las entidades interesadas podrán presentar sus proyectos del 2 al 19 de septiembre a través de la página web de fundación Moeve.

En esta edición, la Fundación destinará hasta 375.000 euros a proyectos sociales en las zonas geográficas donde se convocan los premios (Campo de Gibraltar, Canarias, Comunidad de Madrid, provincia de Huelva y Portugal), territorios en los que Moeve y su Fundación mantienen una actividad relevante y vínculos sólidos con la comunidad.

Cada territorio contará con una dotación de hasta 75.000 euros, que se destinará a tres proyectos ganadores. Cada iniciativa podrá recibir hasta 25.000 euros para impulsar su desarrollo. Los proyectos seleccionados serán elegidos por jurados locales, compuestos por representantes institucionales vinculados a la acción social. Además, los profesionales de Moeve ejercerán como padrinos y madrinas solidarios de las iniciativas participantes.

Teresa Mañueco, directora general de fundación Moeve, ha destacado: «Con estos premios buscamos apoyar a entidades que conocen de cerca las necesidades de sus comunidades e impulsar sus proyectos. En fundación Moeve creemos firmemente en el poder transformador de la acción social y en la importancia de generar impacto, cohesión y oportunidades donde más se necesita, especialmente en el contexto de transición ecológica».

Asimismo, en línea con el compromiso de fundación Moeve con la transición ecológica justa, se valorará positivamente, sin carácter excluyente, que los proyectos incorporen criterios de sostenibilidad y promuevan la transición ecológica entre los colectivos a los que se dirigen.

Desde la creación de los Premios al valor social en 2005, se han apoyado 512 proyectos que han beneficiado de manera directa a más de 105.000 personas, gracias a los más de 5,25 millones de euros aportados por la entidad.

Fundación Moeve es una entidad de interés general y sin ánimo de lucro que tiene como objetivo la realización de acciones destinadas a dar respuesta a los principales retos de la sociedad en aquellas zonas en las que su fundadora, Moeve, desarrolla sus actividades. Los ámbitos de actuación de fundación Moeve son personas, biodiversidad e innovación social.