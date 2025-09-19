La ESSSCAN amplía el plazo de inscripción del curso de Diplomado en Salud Pública Se amplia el plazo de inscripción hasta el próximo día 23 de septiembre de 2025

La Escuela de Servicios Sanitarios y Sociales de Canarias, ESSSCAN, adscrita a la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, ha ampliado el plazo de inscripción hasta el próximo día 23 de septiembre de 2025, para participar en el curso de Diplomado en Salud Pública, una acción formativa que, en colaboración con la Escuela Nacional de Sanidad, Instituto Carlos III, Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, contará en esta edición con un total de 75 plazas.

Esta acción formativa en modalidad online está dirigida a profesionales del ámbito sanitario y se impartirá entre el 8 de octubre de 2025 al 30 de enero de 2026

Este curso, que cuenta con una carga formativa de 30 ECTs, se impartirá en modalidad on line y está dirigido a profesionales sanitarios con título de Licenciado, Diplomado o Grado universitario.

En cuanto a los contenidos, el curso cuenta con siete módulos formativos que incluyen temas como Vigilancia de la Salud Pública y Respuesta a alertas y Promoción de la Salud y Prevención de la enfermedad, entre otros. Así, los interesados en cursarlo deberán completar las 275 horas lectivas de duración, de las que 200 serán online y 75 horas deben dedicarse a la elaboración de un trabajo final sobres casos y problemas cercanos al ámbito profesional, que tendrán que defender ante un Tribunal constituido para ello. Sin bien aún, no se ha determinado la fecha de presentación de este trabajo final (será en el mes de abril de 2026), la parte teórica online se impartirá del 8 de octubre de 2025 al 30 de enero de 2025.

Presentación de solicitudes

Las personas interesadas en realizar este curso deberán remitir a la dirección de correo electrónico convocatoria.diplomado@essscan.es, firmados digitalmente, los Anexos I y II de la presente convocatoria, acompañados de los documentos acreditativos de los requisitos especificados en la Base Séptima de la Convocatoria, publicada el pasado día 11 de Julio del presente año (enlace a la convocatoria den el BOC del 11/07/25 https://www.gobiernodecanarias.org/boc/2025/137/2560.html)

Para obtener más información se puede acudir a las oficinas de la ESSSCAN o llamar a los teléfonos 922 922 724 o 928 117 263 o también solicitarla a través de la web info@essscan.es