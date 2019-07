‘Bottle Cap Challenge’, el nuevo reto viral

El reto lo popularizó por Instagram el famoso actor Jason Statham, de la película Fast and Furious. Subió un vídeo, a cámara lenta, en el que se le puede ver abriendo de una patada una botella de vidrio. Desde su publicación el 1 de julio cuenta con más de 19 millones de reproducciones.

No obstante, este no es el primero en publicar el reto. El primer vídeo subido a Instagram fue de un deportista Kazajo de artes marciales, Farabi Davletchin, quien compartió el 25 de junio el reto en la red social. Lo hizo con el hashtag farakickschallenge y no solo retó Statham, también al peleador Conor McGregor, y a los actores Jean-Claude Van Damme y Jackie Chan. Solo los dos primeros le respondieron haciéndolo.